5 Hal Tentang Drama 'I Trust You' Bakal Dibintangi oleh Jaehyun NCT

TEMPO.CO, Jakarta - NCTZen penggemar NCT patut bergembira, karena Jaehyun NCT sedang ditawari untuk kembali bermain drama Korea yang berjudul 'I Trust You'. Dilansir dari Allkpop, tawaran tersebut sudah datang sejak 29 Februari 2024 lalu. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 fakta menarik tentang drama Korea 'I Trust You':

1. Turut Menggandeng Serta Aktor pendatang baru Lee Chae Min

Pihak produksi juga memberikan tawaran kepada aktor Lia Chae Min untuk bermain dalam drama Korea tersebut. 'I Trust You' mengangkat kisah perundung dan korban perundungan yang harus hidup satu atap, Lee Chae Min sebagai Yang Seo Joon berasal dari keluarga terpandang, berotak cemerlang, dan berpenampilan menarik. Sedangkan Jaehyun untuk peran Seo Il Nam korban yang harus bertahan hidup dengan mengatasi traumanya. Lee Chae Min sedang naik daun di Korea Selatan, terutama saat kabar kencannya terungkap ke publik dengan Ryu Da In bintang 'Pyramid Game'.

2. Merupakan Proyek Drama Kedua Jaehyun NCT

Dikutip dari Asian Wiki, sebelumnya Jaehyun sudah sempat debut drama Korea bejudul 'Dear M' yang bergenre romansa masa muda. Jaehyun berperan sebagai Cha Min Ho yang merupakan mahasiswa Ilmu Komputer dan memendam rasa suka dengan sahabat kecilnya Ma Joo A. Jika menerima tawaran drama 'I Trust You' ini akan menjadi proyek drama Jaehyun kedua untuk mengasah skill aktingnya lebih dalam lagi.

3. Tidak Melulu Kekerasan, Drama juga Mengangkat Bangkitnya Si Lemah Melawan Si Kuat

Meskipun nantinya ditampilkan kekerasan di sekolah, pihak drama mengaku fokus cerita bukan di sana. Melainkan lebih menekankan bagaimana cara si lemah yang tak memiliki 'power' ini bangkit serta melawan si kuat yang memiliki 'power'. Ini sekaligus mengangkat kembali isu bullying di sekolah-sekolah Korea Selatan yang harus dibasmi bersama.

4. Fans Sangat Berharap Jaehyun Menerima Proyek Tersebut

Sebelumnya peran Cha Min Ho yang Jaehyun perankan di 'Dear M' kurang bermakna di mata para fans karena drama tersebut pada kenyataannya bisa dibilang nyaris gagal produksi serta tidak melejit di pasaran. Hal ini lantaran aktris Park Hye Su yang menjadi pemeran utama wanita tersandung kasus bullying. Fans pun berharap dengan proyek ini nama Jaehyun kian melejit di pasar Korea Selatan dan juga internasional untuk mendongkrak nama grupnya NCT.

5. Dijadwalkan Tayang Tahun Ini dengan 8 Episode

Drama Korea 'I Trust You' nantinya diproduksi oleh Mace Entertainment yang dikabarkan memiliki 8 episode. Tim produksi juga menyebut rencana tayang drakor itu diprediksi tayang pada 2024. Sebelumnya Jaehyun juga memiliki proyek film Korea berjudul 'You Will Due After 6 Hours' yang juga tayang pada tahun ini.

