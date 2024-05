Aisha Retno Akui Sempat Gugup Penontonnnya di BNI Java Jazz Festival Ramai atau Tidak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mengenakan setelan cantik kombinasi merah, oranye, dan emas yang dipadukan dengan perhiasan warna senada, Aisha Retno tampil menawan di atas panggung ALL.COM Hall pada Sabtu malam, 25 Mei 2024. Lagu paling hit miliknya, “W.H.U.T”, menjadi penutup penampilannya pada perhelatan BNI Java Jazz Festival 2024 yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Ia menangkupkan tangan di depan dada sambil mengucapkan terima kasih kepada penonton.

Tempo mendapat kesempatan untuk mengobrol langsung dengan pelantun “Ketipak Ketipung Raya” tersebut yang terlihat masih penuh semangat bahkan setelah turun panggung. Ditemui di ruang tunggu penampil, penyanyi berdarah Malaysia-Indonesia tersebut mengaku lega usai merampungkan konser perdananya di salah satu festival jazz bergengsi di Tanah Air dengan membawakan total sepuluh lagu.

Pesona Aisha Retno di Panggung Java Jazz Festival 2024

Malam itu, Aisha tidak hanya membawakan lagu-lagu miliknya seperti “Sutera” dan “Jarak”, tetapi ia juga membawakan cover medley lagu penyanyi Indonesia dan Malaysia, yaitu “Kita Bikin Romantis” milik Maliq & D’essentials, “Could it be Love” milik Raisa, dan “Dia” milik Sheila Majid. Ia juga menampilkan dua kolaborasi ciamik yaitu dengan sepupunya untuk menyanyikan “Overjoyed” milik Stevie Wonder dan membawakan lagu “Somebody's Pleasure” bersama penyanyi aslinya, Aziz Hedra.

“Ini first time loh aku di Indonesia festival dan so happy karena crowd-nya unexpected banget!” ujarnya ketika ditanya mengenai perasaannya berhasil menuntaskan penampilannya malam itu.

Aisha Retno membagikan sedikit kekhawatirannya sebagai seorang penyanyi asal Malaysia yang tampil di Indonesia soal jumlah penonton yang akan datang. “Karena tadi di pikiran aku ‘ada yang nge-lihat enggak ya, soalnya aku kan dari Malaysia, ya. Biasalah, kita kayak overthinking ada yang nonton enggak, ya. Dan aku lihat, ya Allah, lumayan banyak Alhamdulillah,” ia melanjutkan.

Selanjutnya, Rencana Perilisan Lagu Baru>>>