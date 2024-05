7 Rekomendasi Drama Korea Inspiratif, Bisa Jadi Booster untuk Lebih Semangat Jalani Hidup

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea tidak hanya menyajikan aspek hiburan semata, ada juga yang menyuguhkan kisah-kisah inspiratif tentang perjuangan hidup. Beberapa di antaranya berhasil menggambarkan dengan indah bagaimana para karakter utama menghadapi rintangan dan ketidakadilan untuk mencapai impian mereka.

Melalui cerita-cerita ini, penonton dapat merasakan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh para karakter dalam mengatasi berbagai tantangan hidup mereka. Cocok ditonton untuk mengisi energi saat lelah "disiksa" dunia. Dilansir dari berbagai sumber, ini tujuh drakor tentang perjuagan hidup yang menggugah:

1. Fight for My Way (2017)

Fight for My Way mengisahkan tentang empat anak muda yang tidak memenuhi kualifikasi masyarakat yang keras. Tanpa latar belakang pendidikan tinggi dan sertifikat yang mumpuni, dunia memaksa mereka untuk berperan sebagai pemeran pendukung dalam hidup. Namun, mereka memiliki kelebihan masing-masing dan layak menjadi pemeran utama dalam hidup mereka sendiri.

Dikutip dari Viki, drama ini mengikuti kisah Dong Man, Ae Ra, Joo Man, dan Sul Hee dalam mengejar impian mereka. Dong Man dulunya adalah atlet taekwondo terbaik yang mimpinya menjadi atlet nasional hancur karena kekalahan melawan otoritas dan uang. Choi Ae Ra, yang bermimpi menjadi pembawa acara, bekerja di toko serba ada sambil terus berjuang untuk mewujudkan impiannya.

2. Racket Boys (2021)

Drama ini menceritakan perjuangan tim bulu tangkis putra di sebuah sekolah menengah di Haenam. Yoon Hyun Jong, mantan pemain bulu tangkis yang kini berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, menerima tawaran untuk melatih tim sekolah yang hampir dibubarkan. Tim ini hanya memiliki tiga pemain, yakni Bang Yoon Dam, Na Woo Chan, dan Lee Yong Tae.

Menurut My Drama List, mereka berjuang keras dan berkembang pesat setelah Yoon Hae Kang, putra Yoon Hyun Jong, serta Jung In Sol bergabung dengan tim. Dengan jumlah pemain yang cukup, mereka mulai berkompetisi dan berusaha mencapai prestasi tinggi. Ra Young Ja, istri Yoon Hyun Jong dan mantan pemain bulu tangkis top, melatih tim putri di sekolah lain, menjadikan mereka salah satu tim terbaik di Korea.

3. My Liberation Notes (2022)

Drama ini menyoroti kisah tiga saudara yang berusaha keluar dari kehidupan monoton mereka di sebuah desa di luar Seoul. Mereka kesulitan membangun kehidupan sosial dan ekonomi yang stabil karena lokasi rumah mereka, serta ayah mereka yang tidak setuju dengan rencana mereka untuk pindah ke pusat kota.

Sepanjang perjalanan, mereka bekerja keras untuk menemukan tujuan hidup mereka. Meskipun drama ini bergerak dengan ritme yang lambat, My Liberation Notes memberikan pelajaran berharga tentang ketekunan dan impian, terutama bagi mereka yang merasa tersesat di usia 20-an dan 30-an.

4. Start-Up (2020)

Start-Up berfokus pada perjuangan Seo Dal-Mi dan Nam Do-San dalam dunia startup teknologi. Seo Dal-Mi yang membutuhkan $90.000 untuk membuka bisnisnya sendiri, keluar dari universitas dan mengambil pekerjaan paruh waktu. Dia bermimpi menjadi seperti Steve Jobs.

Sementara itu, Nam Do-San adalah pendiri Samsan Tech, perusahaan teknologi yang belum sukses. Dal-Mi dan Do-San saling mendukung dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka.

5. Itaewon Class (2020)

Itaewon Class menceritakan perjuangan Park Sae-Ro-Yi melawan ketidakadilan dan membalas dendam. Pada hari pertama di sekolah barunya, Sae-Ro-Yi memukul Jang Geun-Won, anak CEO Jang Dae-Hee, karena membully teman sekelasnya. Akibat menolak meminta maaf, Sae-Ro-Yi diusir dari sekolah dan ayahnya dipecat.

Dikutip dari Asianwiki, ketika ayahnya meninggal dalam kecelakaan yang disebabkan oleh Geun-Won, Sae-Ro-Yi memukuli Geun-Won dengan kejam dan akhirnya dipenjara. Setelah dibebaskan, Sae-Ro-Yi membuka restoran di Itaewon untuk menghancurkan perusahaan Jagga dan membalas dendam pada CEO Jang Dae-Hee dan putranya.

6. Angel’s Last Mission: Love (2019)

Seorang balerina yang sinis dan arogan bernama Lee Yeon Seo harus meninggalkan impiannya sebagai setelah kecelakaan tragis. Setelah kematian mendadak orang tuanya, ia menjadi tidak percaya pada siapa pun dan tidak mampu mencintai.

Sementara itu Kim Dan, seorang malaikat yang optimis dan ceria diberi tugas untuk menemukan cinta sejati bagi Yeon Seo agar dapat kembali ke surga. Drama ini mengisahkan perjuangan keduanya dalam menemukan cinta dan arti hidup yang sebenarnya.

7. Dream High (2011)

Pecinta drama Korea pasti taka sing dengan drama ini. Dream High bercerita tentang siswa-siswa yang bercita-cita menjadi idola K-pop. Drama ini menunjukkan perjalanan mereka melalui persahabatan, tantangan hidup, dan keputusan penting.

Dengan pesan moral yang relevan dan inspiratif, Dream High mengingatkan kita bahwa bermimpi itu gratis, jadi buatlah mimpi besar dan raihlah tinggi. Drama ini telah menginspirasi banyak orang sejak penayangannya lebih dari satu dekade lalu dan tetap relevan hingga kini.

