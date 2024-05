Sinopsis Drakor Hierarchy, Kisah Pelajar SMA yang Melawan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru Hierarchy bakal tayang perdana di Netflix pada Jumat, 7 Juni 2024. Drama ini akan menceritakan intrik, mulai dari romansa, perundungan, hingga misteri yang terjadi di SMA elite bernama Jooshin.

Dikutip dari AsianWiki, Hierarchy drama thriller misteri yang dibintangi Roh Jeong Eui, Laa Chae Min, Kim Jae Won, Ji Hye Won, dan Lee Won Jung. Drama ini disutradarai oleh Bae Hyun Jin yang sebelumnya sukses dengan Alchemy of Souls: Light and Shadow (2022) Star-Up (2020). Naskah ditulis oleh Chu Hye Mi yang sebelumnya sukses dengan About Time (2018).

Sinopsis Hierarchy

Hierarchy berkisah tentang kelompok siswa di SMA Jooshin. Ini sekolah swasta bergengsi yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak atau siswa dari kelompok 1 persen, orang-orang tajir di Korea.

Siswa tersebut antara lain Jung Jae Yi (Roh Jeong Eui ), putri pertama dari keluarga yang menjalankan Jaeyool Group, Kim Ri An ( Kim Jae Won ) penerus Jooshin Group, Yoon He Ra (Ji Hye Won ) putri bungsu dari perusahaan perdagangan International Yoon, dan Lee Woo Jin ( Lee Won Jung ) putra kedua dari keluarga politikus yang berpengaruh.

Namun, ketika Kang Ha yang diperankan oleh Lee Chae Min masuk sekolah tersebut, pengaruhnya mulai merusak tatanan sosial di sekolah elite tersebut. Kang Ha masuk ke SMA Jooshin dan membawa masalah. Ia menentang hierarki dengan melawan para siswa di sana yang memiliki kuasa berdasarkan kekayaan.

Suatu hari ia berdebat dengan pewaris Jooshin Ri An (Kim Jae Won), yang membuatnya menjadi topik skandal. Kang Ha mencium pacar Ri An, Jung Jae Yi yang diperankan Roh Jeong Eui.

LAILI IRA | ELYA SYAFRIANI

