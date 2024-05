Kim Go Eun Aktris Pemeran Exhuma Syuting di Garut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris asal Korea Selatan Kim Go Eun syuting di Garut, Jawa Barat untuk proyek terbarunya. Syuting ini diperkirakan proyek iklan salah satu jenama kopi di Indonesia. Aktris pemeran Hwa Rim dalam film Exhuma ini membagikan enam potret dirinya dan suasana dalam Insta Story saat syuting di salah satu kafe kopi di Garut, Rumah Kopi Sunda Hejo, pada Kamis, 23 Mei 2024, dikutip dari Antara.

Di potret pertama hingga ketiga, Kim Go Eun mengunggah foto bunga, bagian depan suatu bangunan, dan karung-karung berwarna putih.

Di unggahan selanjutnya, Kim Go Eun membagikan video singkat saat seorang ahli spiritual atau dukun sedang melakukan prosesi berdoa dengan membakar dupa di depan sesajen persembahan. Ahli spiritual itu pun membaca doa dengan diapit dua perempuan dan diiringi para pemain alat musik tradisional tdi belakangnya.

Video ini mengingatkan penggemar dengan karakter yang diperankan Kim Go Eun dalam film Exhuma. Di film tersebut, Kim Go Eun berperan sebagai cenayang yang melakukan hal serupa untuk menghilangkan energi negatif dari makhluk tak kasat mata.

Di unggahan lainnya, Kim Go Eun membagikan video saat dia berada di mobil yang pintunya terbuka dan direkam oleh sejumlah kameramen. Di tangannya, Kim Go Eun juga memegang alat perekam sambil tersenyum ke arah kamera yang membidiknya.

Ia juga mengunggah ulang foto dirinya yang sedang bersandar di pintu bangunan. Nama Kim Go Eun sempat menjadi pembicaraan warganet di berbagai media sosial, X dan Instagram. Nama Kim Go Eun menduduki peringkat teratas di X Indonesia karena kunjungan ke Garut pada Kamis, 23 Mei 2024.

Profil Kim Go Eun

Kim Go Eun aktris asal Korea Selatan yang telah mencatatkan namanya di industri hiburan sejak debutnya pada 2012. Kim Go Eun menghabiskan masa kecilnya di Beijing, Cina. Keluarganya pindah saat dia berusia tiga tahun. Mereka tinggal di sana selama sepuluh tahun sebelum kembali ke Korea Selatan. Kim Go Eun melanjutkan pendidikannya di Sekolah Drama Universitas Seni Nasional Korea.

Dikutip dari Fandom, Kim Go Eun memulai karier aktingnya untuk film A Muse (2012). Ia memerankan siswi SMA bernama Eun Gyo. Penampilan debutnya ini membawa dirinya ke pusat perhatian dan memenangkan beberapa penghargaan Aktris Baru Terbaik di berbagai ajang penghargaan bergengsi di Korea Selatan.

Setelah debutnya, Kim Go Eun rehat selama dua tahun dari dunia akting untuk menyelesaikan gelarnya di universitas. Dia kembali ke layar lebar pada 2014 dengan peran dalam film thriller Monster.

Kim Go Eun membuat debut televisinya dalam serial Cheese in the Trap (2016), adaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama. Perannya sebagai Hong Seol dalam drama ini mendapat banyak pujian dan memenangkan Baeksang Arts Awards untuk Aktris Televisi Baru Terbaik. Kim Go Eun mendapat popularitas yang lebih besar melalui perannya sebagai Ji Eun Tak dalam drama fantasi Guardian: The Lonely and Great God yang menjadi salah satu drama Korea terpopuler sepanjang masa.

Pada 2018, Kim Go Eun membintangi film Sunset in My Hometown dan Tune in for Love (2019). Dia juga muncul dalam drama The King: Eternal Monarch (2020) bersama Lee Minho menandai kolaborasi keduanya dengan penulis skenario Kim Eun Sook.

Kim Go Eun terus menunjukkan bakatnya sebagai aktris melalui berbagai proyek. Pada 2022, dia membintangi drama Little Women dan musim kedua dari Yumi's Cells. Ia juga tampil dalam film musikal "Hero" (2022) dan film "Exhuma" (2024), di mana dia memenangkan penghargaan Aktris Terbaik di Baeksang Arts Awards 2024.

Dikutip dari Asian Wiki, berikut film dan drama televisi yang pernah dibintangi Kim Go Eun

Film

- Exhuma (2024) sebagai Hwa Rim

- Hero (2022) sebagai Seol-Hee

- Tune in for Love (2019) sebagai Mi-Soo

- Hit and Run Squad (2019) sebagai straight hair

- Sunset In My Hometown (2018) sebagai Sun-Mi

- Canola (2016) sebagai Hye-Ji

- The Advocate: A Missing Body (2015) sebagai Prosecutor Jin Sun-Mi

- Memories of the Sword (2015) sebagai Seol-Hee

- Coin Locker Girl (2015) sebagai Il-Young

- Monster (2014) sebagai Bok-Soon

- Neverdie Butterfly (2013) sebagai Moon Soo-Yeon

- Eungyo (2011) sebagai Han Eun-Gyo

Drama

- Two Women (2024) sebagai Ryu Eun-Joong

- Little Women (2022) sebagai Oh In-Joo

- Yumi's Cells S2 (2022) sebagai Kim Yu-Mi

- Yumi's Cells (2021) sebagai Kim Yu-Mi

- The King: Eternal Monarch (2020) sebagai Jeong Tae-Eul / Luna

- Guardian: The Lonely and Great God (2016-2017) sebagai Ji Eun-Tak

- Cheese in the Trap (2016) sebagai Hong-Seol

Penghargaan

- Best Actress untuk Exhuma di Baeksang Arts Awards 2024

- Best New Actress untuk Cheese in the Trap di Baeksang Arts Awards 2016

- Best New Actress untuk Eungyo di KOFRA Film Awards 2012, Blue Dragon Film Awards 2012, Korean Association of Film Critics Awards 2012, dan Daejong Film Awards 2012.

