Besok Konser Avenged Sevenfold di Jakarta, Killing Me Inside Re:Union Jadi Pembuka

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band metal asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold akan menggelar konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Sabtu, 25 Mei 2024. Killing Me Inside Re:Union mendapat kesempatan untuk menjadi pembuka di konser tersebut.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Onadio Leonardo alias Onad, vokalis Killing Me Inside Re:Union. Dia memamerkan foto bersama vokalis Avenged Sevenfold, M. Shadows saat berada di sebuah studio televisi. "DEAR GOD & BIARLAH LAGU WAJIB KALIAN KAN DI WARNET :). SEE U 25th May," tulis Onad di Instagram pada Kamis, 23 Mei 2024.

Akselerasi Entertainment dan Midas Entertainment selaku promotor acara mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara satu-satunya di Asia yang didatangi oleh Avenged Sevenfold. Selain Killing Me Inside Re:Union, pelantun lagu "Dear God" ini juga akan membawa bintang tamu spesial, The Used, sebagai pembuka konsernya.

Menurut rundown yang dirilis promotor, gerbang akan dibuka pukul 13.00 WIB. Pintu masuk ke area Stadion Madya mulai dibuka pukul 15.00 WIB. Killing Me Inside Re:Union akan tampil pukul 17.00 WIB, dilanjutkan dengan The Used pukul 19.00 WIB. Setelah itu, Avenged Sevenfold baru akan naik panggung pulul 20.30 WIB. Promotor mengingatkan penggemar bahwa jadwal tersebut bisa berubah sewaktu-waktu.

Tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta dijual mulai Kamis, 29 Februari 2024 pukul 14.00 WIB. Pemesanan tiket konser hanya tersedia di situs resmi acara yang disediakan oleh promotor, yakni a7xjakarta.com. Tiket dijual dengan harga termurah Rp 1,3 juta hingga Rp 2,6 juta, belum termasuk pajak pemerintah sebesar 15 persen dan biaya administrasi 5 persen.

Pada 11 April 2024, promotor mengumumkan bahwa seluruh tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta sudah habis terjual atau sold out. "Tiket Avenged Sevenfold dengan The Used, The Only Stop in Asia telah SOLD OUT!!! Siap untuk menarik perhatian pada 25 Mei 2024? Sampai saat itu tiba, mari kita naikkan volume lagu Avenged Sevenfold favorit kita!" tulis promotor bulan lalu di Instagram.

