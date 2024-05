Drakor Cashero Dibintangi Lee Junho, Siapa Saja Pemerannya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Cashero akan tayang pada 2025. Drama ini diadaptasi dari webtoon berjudul yang sama. Drama ini dipimpin oleh sutradara Lee Chang Min, yang dikenal melalui karya-karyanya seperti Agency dan Welcome to Waikiki. Skenarionya ditulis oleh Lee Je In dan Cheon Chan Ho, yang sebelumnya menulis Sisyphus: The Myth.

Dikutip dari Asian Wiki, Cashero ini mengisahkan kehidupan Kang Sang Woong, seorang pegawai pemerintah yang diperankan oleh Lee Junho. Sang Woong memiliki kekuatan khusus yang unik, kekuatannya akan meningkat sebanding dengan jumlah uang tunai yang ia pegang. Ia harus mengosongkan dompetnya, membuatnya terus-menerus berjuang untuk mempertahankan kekuatannya.

Pemeran Cashero

1. Kang Sang Woong (Lee Junho)

Baca Juga: Bahaya di Balik Menonton Drama Korea Secara Maraton

Kang Sang Woong pegawai negeri yang bermimpi memiliki rumah sendiri. Hidupnya berubah drastis setelah ia mendapat kekuatan supernatural. Dengan uang tunai sebagai sumber kekuatannya, Sang Woong harus menghadapi dilema antara mempertahankan kekuatannya dan keuangan pribadinya. Lee Junho, yang dikenal lewat King the Land dan The Red Sleeve akan menggambarkan perjuangan dan dinamika karakter ini.

2. Kim Min Sook (Kim Hye Joon)

Kim Hye Joon, yang dikenal dari Kingdom dan Inspector Koo, berperan sebagai Kim Min Sook, pacar lama Kang Sang Woong. Min Sook adalah karakter yang analitis dan realistis, dengan bakat dalam berhitung. Ia pendukung terbesar bagi Sang Woong.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Byun Ho In (Kim Byung Chul)

Byun Ho In pengacara yang kekuatan supernaturalnya aktif saat ia minum alkohol. Diperankan oleh Kim Byung Chul, yang terkenal dari Doctor Cha dan SKY Castle, Ho In pemimpin organisasi yang melawan asosiasi kriminal yang memburu orang-orang dengan kekuatan supernatural. Ia menyadari potensi besar Sang Woong dan mengajaknya untuk bekerja sama demi menyelamatkan dunia.

4. Bang Eun Mi (Kim Hyang Gi)

Kim Hyang Gi, yang dikenal dari Along With the Gods, memerankan Bang Eun Mi, wanita muda dengan kekuatan telekinetik yang dipicu oleh kalori yang ia konsumsi. Sebagai rekan setia Sang Woong dan Ho In, Eun Mi menambahkan dinamika unik dalam tim mereka.

5. Joanna (Kang Han Na)

Kang Han Na bergabung sebagai Joanna, karakter baru yang tidak ada dalam webtoon asli. Joanna adalah putri dari keluarga konglomerat atau chaebol. Ia berperan sebagai antagonis utama dalam cerita ini, menambah lapisan konflik dalam perjuangan para superhero di serial ini.

Pilihan Editor: Mengenal Kang Han Na, Aktris yang akan Berakting dengan Lee Junho dalam Drakor Cashero