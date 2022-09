The Lord of the Rings: The Rings of Power Raih 25 Juta Penonton di Hari Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Serial The Lord of the Rings: The Rings of Power telah menayangkan 2 episode pertama pada Jumat, 2 September 2022. Amazon mengumumkan bahwa serial ini berhasil menarik 25 juta penonton global di hari pertamanya dan menjadikannya sebagai penayangan perdana terbesar dalam sejarah Prime Video.

“Rasanya sesuai sekali bahwa cerita Tolkien - salah satu yang paling populer sepanjang masa dan dianggap sebagai asal mula genre fantasi yang sesungguhnya oleh banyak orang - telah membawa kami ke momen membanggakan ini," kata Jennifer Salke, kepala Amazon Studios, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 5 Agustus 2022.

"Saya sangat berterima kasih kepada Tolkien Estate, showrunner J.D. Payne dan Patrick McKay, produser eksekutif Lindsey Weber, serta para pemain dan kru atas upaya kolaboratif yang tak kenal lelah dan energi kreatif mereka yang tak terbatas. Puluhan juta penggemar yang menyaksikan serial ini dan yang sama antusiasnya dengan Middle-earth seperti kami pun merupakan tolak ukur kesuksesan yang sesungguhnya bagi kami," katanya.

Episode terbaru The Lord of the Rings: The Rings of Power akan tayang tiap minggunya hingga season finale pada 14 Oktober mendatang. Serial ini tayang secara eksklusif di Prime Video di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia.

The Lord of the Rings: The Rings of Power. Dok. Prime Video.

Sinopsis The Lord of the Rings: The Rings of Power

Serial Prime Video The Lord of the Rings: The Rings of Power menghadirkan sebuah legenda heroik dari sejarah Middle-earth Zaman Kedua yang terkenal untuk pertama kalinya. Drama epik ini berlatar ribuan tahun sebelum peristiwa di The Hobbit dan The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien. Kisahnya akan membawa penonton kembali ke era di mana kekuatan besar ditempa, berbagai kerajaan bangkit dan hancur, para pahlawan tak terduga diuji, harapan menghadapi ketidakpastian, dan salah satu musuh terhebat karya Tolkien mengancam untuk menutupi seluruh dunia dengan kegelapan.

Dimulai pada masa yang terbilang damai, serial ini mengikuti serangkaian karakter, baik yang telah dikenal maupun yang baru, saat mereka menghadapi kejahatan yang telah lama ditakuti di Middle-earth dan kini muncul kembali. Dari kedalaman Pegunungan Berkabut yang paling gelap, ke hutan megah yang menjadi ibu kota elf Lindon dan kerajaan pulau Númenor yang menakjubkan, hingga jangkauan terjauh dari peta, berbagai kerajaan dan karakter akan mengukir sebuah warisan yang hidup lama setelah mereka tiada.

Serial ini dipimpin oleh showrunner dan produser eksekutif J.D. Payne dan Patrick McKay. Turut bergabung dalam serial ini adalah produser eksekutif Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond, dan Sharon Tal Yguado, serta produser Ron Ames and Christopher Newman. Produser eksekutif Wayne Che Yip duduk di kursi sutradara, bersama dengan J.A. Bayona dan Charlotte Brändström.

The Lord of the Rings: The Rings of Power dibintangi oleh Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman, dan Sara Zwangobani.

Sebuah karya sastra terkenal di dunia, serta pemenang International Fantasy Award dan Prometheus Hall of Fame Award, The Lord of the Rings dinobatkan sebagai buku favorit pelanggan Amazon di milenium pada tahun 1999 dan novel Inggris yang paling dicintai di sepanjang masa di BBC The Big Read pada 2003. Buku The Lord of the Rings telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 38 bahasa dan telah terjual lebih dari 150 juta eksemplar.

