Daftar Film dan Serial Terbaru Prime Video Tayang Oktober 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video menayangkan seri spin-off drama Korea No Gain No Love, Like a Dragon: Yakuza, cerita seorang agen dalam Citadel: Diana, hingga film Zendaya berjudul Challengers di sepanjang Oktober 2024. Setidaknya ada 9 rekomendasi film dan serial terbaru yang bisa disaksikan di Prime Video mulai bulan ini, berikut jadwal tayang dan sinopsisnya:

1. Spice Up Our Love (3 Oktober)

Lee Sang Yi dan Han Ji Hyeon membintangi Spice Up Our Love, spin-off drama Korea No Gain No Love. Dok. Prime Video

Spice Up Our Love adalah seri spin-off 2 episode dari drama Korea No Gain No Love. Di No Gain No Love, Nam Ja Yeon (Han Ji Hyun) bertemu dengan Bok Gyu Hyun (Lee Sang Yi) saat dia menggugatnya karena menulis komentar jahat tentang novel web miliknya. Namun, dalam Spice Up Our Love, Nam Ja Yeon justru mengubah dirinya menjadi karakter utama di novel web yang dia tulis bernama Seo Yeon Seo, seorang ahli gizi di sebuah perusahaan bernama GB Electric, sementara Bok Gyu Hyun berubah menjadi karakter utama pria, Kang Ha Jun, CEO dari GB Electric. Alur cerita novel tersebut mengikuti Ha Jun yang terkenal sangat picky terkait menu yang dikembangkan oleh Yeon Seo dengan sungguh-sungguh. Ketika kedua karakter terus berinteraksi dan akhirnya saling menyukai, kisah cinta yang penuh gairah nan manis ini pun dimulai.

2. The Legend of Vox Machina Season 3 (3 Oktober)

Segalanya dipertaruhkan dalam The Legend of Vox Machina musim ketiga yang telah lama dinantikan. Jalur kehancuran Chroma Conclave menyebar dengan cepat, sementara Cinder King memburu Vox Machina. Sekelompok pahlawan kita yang penuh karakter unik harus mengatasi iblis dari dalam (dan luar) diri mereka untuk mencoba menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai, Tal'Dorei, dan seluruh Exandria.

3. Citadel: Diana (10 Oktober)

Matilda De Angelis dalam serial Citadel: Diana. Dok. Prime Video

Milan, 2030: Delapan tahun lalu, agen mata-mata global independen Citadel diruntuhkan oleh sindikat musuh yang kuat, Manticore. Sejak saat itu, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), seorang agen Citadel yang menyamar, terjebak sendirian di belakang garis musuh sebagai mata-mata di Manticore. Ketika dia akhirnya menemukan jalan keluar dan kesempatan untuk menghilang selamanya, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mempercayai sekutu yang paling tak terduga, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), pewaris Manticore Italia dan putra dari kepala organisasi Italia, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), yang tengah bersaing untuk kepemimpinan melawan keluarga-keluarga Eropa lainnya.

4. The Office - Australia (18 Oktober)

The Office versi Australia ini adalah adaptasi ke-13 dari franchise global yang sukses besar, yang mengikuti kisah para karyawan di sebuah perusahaan pengemasan bernama Flinley Craddick yang berlokasi di Sydney. Ketika Hannah menerima kabar dari Kantor Pusat bahwa mereka akan menutup kantor cabang yang dipimpinnya dan karyawan akan dihimbau untuk bekerja dari rumah, dia langsung berubah ke survival mode, dan membuat janji yang tidak bisa dia penuhi demi mempertahankan "work family"-nya agar tetap bersama. Para staf di Flinley Craddick mengikuti kemauan Hannah dan harus bertahan dalam menghadapi rencana-rencana Hannah yang aneh di saat mereka juga berusaha mencapai target yang hampir mustahil.

5. The Devil’s Hour Season 2 (18 Oktober)

Musim kedua The Devil’s Hour menampilkan Lucy (Jessica Raine) dan Gideon (Peter Capaldi) yang membentuk aliansi yang tidak nyaman untuk mencegah tragedi yang terus berulang dan memburu monster yang sulit ditangkap. Kehidupan ganda Lucy membuatnya terpecah antara keluarga dan tugas, ketika ia mendapati dirinya menjadi sasaran suami dari kehidupan masa lalunya, DI Ravi Dhillon (Nikesh Patel).

Membantu Dhillon dalam penyelidikan adalah DS Sam Boyd (Saffron Hocking) yang dulu dibimbing oleh DI Lucy Chambers di kehidupan sebelumnya. Sementara itu, Isaac (Benjamin Chivers) setiap hari menemukan emosi baru dan berjuang untuk menjaga keseimbangannya dalam realitas yang menolak keberadaannya. Misteri baru terus terungkap saat cerita-cerita kita bertemu pada satu momen ledakan yang akan mengubah nasib para karakter kita untuk sepanjang sisa hidup mereka yang terus berulang.

6. Like a Dragon: Yakuza (25 Oktober)

Like a Dragon: Yakuza. Dok. Prime Video

Dirilis pada 2005 oleh SEGA, seri game 'Yakuza' diposisikan sebagai permainan yang menghibur untuk orang dewasa, dan berhasil menarik perhatian besar dari audiens yang ditargetkan. Seri ini menggambarkan kehidupan para gangster yang garang namun penuh semangat, serta orang-orang yang tinggal di distrik hiburan besar, Kamuroch, sebuah distrik fiksi yang terinspirasi dari kawasan Kabukich di Shinjuku yang terkenal dengan kekerasannya, yang menjadi latar belakang permainan. Like a Dragon: Yakuza menampilkan Jepang modern dan cerita-cerita dramatis dari karakter-karakter intens tersebut, seperti Kazuma Kiryu yang legendaris, yang sebelumnya tidak dapat dijelajahi dalam permainan-permainan masa lalu.

7. Challengers (1 Oktober)

Tashi (diperankan Zendaya), seorang mantan bintang tenis yang kini menjadi pelatih, telah mengubah suaminya menjadi seorang juara. Namun, untuk mengatasi kekalahan beruntun belakangan ini dan membuktikan dirinya kembali, ia harus berhadapan dengan mantan sahabatnya, yang juga mantan kekasih Tashi.

8. House of Spoils (3 Oktober)

House of Spoils menceritakan tentang seorang koki ambisius (Ariana DeBose) yang membuka restoran pertamanya—dengan konsep farm-to-table di sebuah perkebunan terpencil—di mana ia harus menghadapi kekacauan di dapur, seorang investor yang meragukan, keraguan diri yang menghancurkan, serta roh kuat dari pemilik sebelumnya yang terus mengancam untuk menggagalkan usahanya di setiap langkah.

9. Brothers (17 Oktober)

Brothers mengisahkan tentang seorang mantan narapidana yang telah bertobat (Josh Brolin), namun usahanya untuk menjalani hidup lurus terganggu saat ia bertemu kembali dengan saudara kembarnya yang selalu menguji kewarasannya (Peter Dinklage) dalam sebuah perjalanan lintas negara untuk meraih kesempatan besar dalam hidup mereka. Sambil menghindari peluru, hukum, dan seorang ibu yang sangat mendominasi, mereka harus memperbaiki ikatan keluarga yang retak sebelum mereka saling membunuh.

