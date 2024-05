5 Aktris Korea Selatan yang jadi Figuran Sebelum Terkenal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Terdapat sederet nama aktor dan aktris asal Korea Selatan yang dulunya hanya berperan sebagai figuran, sekarang menjadi pemeran utama yang terkenal di beberapa judul drama. Sebelum mendapatkan tawaran pemeran utama dalam berbagai drama atau film, sederet aktor dan aktris ini memulai perjalanan karier dari peran-peran kecil terlebih dahulu atau bahkan hanya menjadi figuran belaka.

1. Kim Ji Won

Kim Ji Won pertama kali terjun ke dunia hiburan pada tahun 2008 dengan peran kecil dalam beberapa drama Korea. Menginjak usia 19 tahun, Kim Ji Won mulai melebarkan kariernya lewat kemampuan akting yang dimilikinya lewat film berjudul Romantic Heaven pada tahun 2011 silam. Selain sebagai film debutnya, Kim Ji Won juga berhasil mendapatkan peran utama pertamanya di film ini.

Dia pun baru mendapat perhatian publik setelah memainkan peran dalam drama What’s Up dan High Kick: Revenge of the Short Legged pada tahun 2011. Meskipun belum menjadi pemeran utama dalam drama The Heirs, karakternya yang bernama Yoo Rachel sangat melekat pada penonton drama.

2. Nam Ji Hyun

Dilansir dari Mydramalist, Nam Ji Hyun merupakan aktris yang mengawali karier di industri hiburan sejak tahun 2002, atau ketika dirinya berusia 7 tahun. Dahulu, dia kerap kali berperan sebagai pemeran pembantu, yaitu versi muda dari pemeran utama wanita. Ia memulai karier di dunia hiburan dalam drama Say You Love Me.

Namun, sosoknya baru dikenal setelah ia bermain dalam drama The Great Queen Seondeok. Saat itu, ia berperan sebagai versi muda dari Princess Shin. Hingga saat ini, namanya sangat terkenal dan juga telah beradu akting dengan para aktor papan atas, seperti Ji Chang Wook dan Doh Kyung Soo (D.O. EXO).

3. Kim Hye Yoon

Kim Hye Yoon merupakan seorang aktris dan model asal Korea Selatan yang debut tahun 2013 dalam drama "Samsaengi." Namun, dirinya baru mendapatkan peran utamanya pada drakor Extraordinary You pada tahun 2019. Sebelumnya, dia hanya berperan sebagai pemeran pembantu hingga orang terdekat dari pemeran utama.

Dilansir dari Asianwiki, Kim Hye Yoon kini telah tampil dalam banyak drama dan film Korea. Beberapa drama Korea yang pernah dibintanginya adalah Secret Royal Inspector & Joy, Snowdrop, dan Cleaning Up. Sementara itu, film Korea yang pernah dibintanginya antara lain Ditto, The Girl on a Bulldozer dan Midnight.

4. Kim So Hyun

Debut sebagai aktris cilik sejak 2006, kemampuan akting Kim So Hyun sudah tidak perlu diragukan lagi. Berkat parasnya yang cantik dan kemampuan aktingnya yang mumpuni, Kim So Hyun sering menjadi female lead dalam banyak drama Korea.

Dilansir dari Asianwiki, Kim So Hyun mengawali kariernya sejak berusia 7 tahun. Kala itu, ia sering menjadi pemeran aktris cilik dari tokoh utama dalam drama maupun film. Pada 2006, Kim So Hyun debut akting lewat drama bertajuk City: Ten Minute, Minor dan berperan sebagai Do Yong Sim kecil.Kemudian pada 2012, perannya sebagai Yoon Bo Kyung di drama The Moon Embracing the Sun makin melambungkan namanya.

5. Park Eun Bin

Dilansir dari Asianwiki, Park Eun Bin merupakan salah satu aktris cilik pada masanya. Dia sudah terjun ke dunia entertainmen sejak usia 7 tahun, atau pada tahun 1998. Lalu, ketika berusia 6 tahun, Eun Bin memulai debutnya di bidang akting melalui White Nights 3.98 pada 1998. Kemudian, ia membintangi serial drama utama, seperti The Legend dan Stained Glass. Ia juga pernah tampil sebagai cameo dalam Dream High. Secara keseluruhan, ia telah bermain dalam lebih dari 40 serial drakor.

