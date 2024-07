5 Drama Cina Terbaru yang Tayang di WeTV Juli 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - WeTV menayangkan drama-drama Cina terbaru dengan berbagai genre. Berikut adalah beberapa drama rekomendasi serial yang akan menemani para pecinta drama Cina di bulan Juli 2024.



1. Kehilanganmu Selamanya S2 (Lost You Forever S2)



Melanjutkan musim pertama, Lost You Forever S2 akan tayang pada Senin, 8 Juli 2024 di WeTV. Dibintangi oleh Yang Zi, Zhang Wan Yi, Deng Wei, Tan Jian Ci, dan Wang Hong Yi, drama ini mengisahkan dunia di mana manusia, dewa, dan iblis hidup berdampingan, dengan tiga kerajaan, Xi Yan, Chen Rong, dan Hao Ling, yang saling bersaing.

Putri Hao Ling, Jiuyou (alias Xiao Yao), kehilangan identitasnya setelah seratus tahun penderitaan. Sebagai Wen Xiaoliu, ia menyelamatkan Tushan Jing dan mereka saling jatuh cinta. Xiaoliu juga berteman dengan iblis berkepala sembilan, Xiangliu, dan akhirnya bertemu Xi Yan yang mencari Xiao Yao. Identitas aslinya terungkap, dan setelah berbagai rintangan, ia membantu Xi Yan mencapai kejayaan sebelum hidup tenang dengan Tushan Jing. Kehadiran season kedua ini akan menjawab kerinduan penonton dan membawa mereka kembali ke dunia magis yang penuh intrik dan romansa.



Drama Lost You Forever S2 atau Kehilanganmu Selamanya S2. Dok. WeTV

2. Secantik Dirimu (As Beautiful As You)



Drama Secantik Dirimu (As Beautiful As You) yang dibintangi oleh Seven Tan, Xu Kai, He Ruixian, dan Gao Han tayang pada Selasa, 2 Juli 2024. Bercerita tentang Ji Xing, seorang talenta teknologi, meninggalkan pekerjaannya untuk mengejar mimpi dan memulai usaha sendiri. Dengan bantuan Han Ting, Presiden Dongyang Technology, startup Ji Xing, Xingchen, mulai berkembang.

Namun, Ji Xing harus menghadapi patah hati setelah berpisah dengan kekasihnya. Ji Xing dan Han Ting, yang awalnya hanya rekan bisnis, akhirnya menjadi pasangan. Meski Xingchen mengalami krisis, Ji Xing bangkit kembali dan berhasil mengatasi tantangan dengan dukungan teman-temannya.



3. Kala Hening (Moment of Silence)



Drama Kala Hening (Moment of Silence) yang dibintangi oleh Bai Xuhan dan Liu Yanqiao tayang pada Selasa, 25 Juni 2024. Cerita ini mengisahkan tentang Mai Lingjing, seorang ibu rumah tangga tunarungu yang tampaknya memiliki kehidupan sempurna dengan suaminya, Wang Shiming, dan sahabat sejatinya, Su Xi.

Namun, kebahagiaan Mai hancur saat secara tidak sengaja ia mendapatkan kembali pendengarannya dan mengetahui bahwa suami serta sahabatnya berselingkuh dan merencanakan sesuatu yang jahat. Untuk membalas dendam, Mai harus berpura-pura tetap tuli dan mencari tahu kebenaran di balik pengkhianatan tersebut.



Drama Moment of Silence atau Kala Hening. Dok. WeTV

4. Terjebak Kamu (Your Trap)



Drama Terjebak Kamu (Your Trap) yang dibintangi oleh Wen Mo Yan dan Shen Hao Nan tayang pada Senin, 24 Juni 2024. Han Qing, seorang konselor emosional, ditugaskan untuk menyelidiki perselingkuhan seorang suami dan menjadi asisten pribadi Feng Si Qian, Presiden Huajing Group. Terjebak dalam konspirasi yang rumit, mereka berdua mengalami berbagai cobaan dan godaan, namun akhirnya menemukan makna sejati dari pernikahan dan cinta.



5. Luo Wanwan Sang Pewaris (The Heiress Luo Wanwan)



Drama sejarah romantis Luo Wanwan Sang Pewaris (The Heiress Luo Wanwan) yang dibintangi oleh Hei Ze dan Wu Si Yu akan tayang pada Jumat, 21 Juni 2024. Luo Wanwan, seorang putri pejabat kementerian ritual istana yang blak-blakan, terlibat dalam kasus pembunuhan saat melarikan diri dari pernikahan. Bersama suaminya, Li Yichen, pendeta muda Kuil Dali, mereka berdua menyamar dan bekerja sama untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Dalam perjalanan mereka, tumbuh benih cinta yang ironis di antara keduanya.

