Fakta-fakta Menarik Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc tayang mulai Senin, 13 Mei 2024 di Vidio. Sebelumnya, Demon Slayer Season 3 meraih sukses besar di Anime Awards 2024, termasuk memenangkan Best Animation, Best Art Direction, dan Best Fantasy Anime.

Demon Slayer merupakan manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Koyoharu Gotoge. Animasi dengan genre action ini juga akan disutradarai oleh Haruo Sotozaki. Demon Slayer juga akan menampilkan pengisi suara terkenal di Jepang yaitu Natsuki Hanae, Hiro Shimono, dan Akari Kitou.

Sebelumnya, Demon Slayer memanjakan para penggemar lewat filmspesial berjudul Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba To the Hashira Training. Film ini menceritakan kisah awal sebelum dimulainya Hashira Training Arc. Arc baru ini akan memikat penonton dengan alur cerita yang intens dan akan menjadi bagian terakhir dari cerita sebelum Saga Final dimulai.



Fakta Menarik Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc

1. Petualangan Tanjiro Masih Berlanjut



Di musim lalu, Tanjiro dan Demon Slayer Corps berhasil mengalahkan Upper Six Demons, Daki, dan Gyutaro. Pada musim terbaru ini, Tanjiro masih berjuang untuk membalaskan dendamnya kepada Muzan Kibutsuji yang telah mengubah keluarganya menjadi iblis.

Baca Juga: Hunter x Hunter Diadaptasi Menjadi Game Bergenre Pertarungan

Muzan Kibutsuji merupakan iblis terkuat yang penuh dengan kebencian dan tidak akan ragu untuk membunuh siapapun itu. Muzan diketahui sudah berumur ribuan tahun dan bertanggung jawab atas penciptaan ribuan iblis dalam serial ini. Tujuan Muzan adalah untuk menjadi iblis yang sempurna, abadi, dan menjadi penguasa baik untuk iblis atau manusia. Untuk dapat melawan Muzan sebagai iblis terkuat, Tanjiro dan teman-temannya harus mengikuti pelatihan ketat yang diawasi oleh para Hashira.



2. Bertemu dengan Para Hashira

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Arc ini, Tanjiro dan teman-temannya akan memasuki latihan yang intens dengan para Hashira, sembilan prajurit terkuat yang ada di dalam Demon Slayer Corps. Tujuan pelatihan ini adalah agar mereka siap melawan musuh terkuat yaitu iblis bernama Muzan.

Pelatihan ini akan menguji fisik dan mental mereka karena para Hashira sudah membuat program dengan komponen yang kompleks, Meskipun mayoritas hashira bersedia untuk membantu melatih Tanjiro dan teman-temanya, Gyomei Himejima sebagai hashira batu menolak untuk melatih mereka. Sedangkan, untuk bisa melawan Muzan, Tanjiro dan teman-teman harus dilatih oleh semua hashira yang ada karena setiap hashira memiliki kemampuannya masing-masing. Hal ini tidak akan mudah untuk dilakukan karena semasa pelatihan, Muzan terus berusaha melacak keberadaan mereka.

Di dalam Arc ini penonton akan menyaksikan perjuangan Tanjiro dan Demon Slayer Corps untuk berlatih dengan maksimal agar dapat melawan musuh terkuat mereka.



3. Durasi Demon Slayer Season 4

Berbeda dari musim-musim sebelumnya, episode pertama dari Demon Slayer Season 4 akan tayang dengan durasi 1 jam penuh. Total ada 8 episode lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia untuk keseluruhan season. Episode perdana ini akan mencakup episode terakhir dari Arc Swordsmith Village dan episode pertama dari Arc Hashira Training.

Pilihan Editor: Selesai Season 3, Berlanjut Serba-serbi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4