Radwimps Konser di Jakarta 19 Mei 2024, Tahun Lalu Tiket Sold Out dalam Waktu Singkat

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock asal Jepang, Radwimps akan kembali ke Indonesia dengan konser tur terbaru mereka bertajuk The Way You Yawn, and the Outcry of Peace. Konser Radwimps akan digelar pada Minggu, 19 Mei 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Melihat antusiasme para pendengarnya di banyak negara dan juga tiket konser yang terjual habis tahun lalu, Radwimps memutuskan kembali ke Indonesia untuk tampil ke hadapan para penggemar setianya yang pada Juli tahun lalu belum sempat menyaksikan mereka tampil di atas panggung.

Tiket konser Radwimps The Way You Yawn, and the Outcry of Peace di Jakarta akan dijual mulai Senin, 4 Maret 2024 melalui situs resmi www.radwimpsinjakarta2024.com.

Konser Radwimps di Jakarta pada Juli 2023

Konser terakhir Radwimps di Jakarta pada Juli 2023 lalu disambut dengan animo luar biasa dari penggemar mereka. Awalnya mereka direncanakan tampil di Hall Basket Senayan, namun semua tiket dalam semua kategori terjual habis hanya dalam hitungan menit.

Konser tersebut kemudian dipindahkan ke Tennis Indoor Senayan untuk bisa menampung lebih banyak penonton. Promotor pun menjual tiket tiket tambahan, namun semua tiket tambahan tersebut habis dalam waktu kurang dari 1 jam. Konser itu berhasil menjadi konser tunggal paling laris dari sebuah grup/band asal Jepang sejak regulasi pandemi Covid-19 di Indonesia dicabut.

Poster konser Radwimps bertajuk The Way You Yawn, and the Outcry of Peace yang akan digelar pada Minggu, 19 Mei 2024 di Beach City International Stadium, Ancol. Dok. Keiichi Tanaami

Pada tur terbaru ini, Radwimps berkolaborasi dengan seniman Jepang ternama Keiichi Tanaami yang mendesain poster resmi tur ini. Dikenal lewat ciri khas karyanya yang berwarna-warni dan juga abstrak, Keiichi Tanaami merupakan salah satu seniman Jepang yang dikenal secara global. Banyak karyanya sudah tersebar dan ditampilkan di galeri-galeri ternama di seluruh dunia.

Kolaborasi ini berawal saat Tanaami dihubungi oleh sang vokalis Radwimps, Yojiro, yang sudah lama menyukai karya-karya Tanaami. Poster karya Taanami untuk rangkaian tur Radwimps terbaru adalah gambaran visual yang mengagumkan dan dengan sangat sempurna mencerminkan energi Radwimps.

Jadwal Konser Tur Radwimps di Asia

Selain Indonesia, Radwimps juga akan menyambangi beberapa kota lainnya di kawasan Asia. Tur akan dimulai di Jepang pada 6 April di Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium, Tokyo yang ikonik sebelum mereka bertolak ke Yokohama, Manila, Hong Kong, Singapura, Taipei, Jakarta, dan Bangkok. Seoul menjadi kota terakhir di tur ini. Radwimps dijadwalkan tampil di Seoul pada 25 dan 26 Mei di SK Olympic Handball Gymnasium.

6 dan 7 April: Tokyo - Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium

13 dan 14 April: Yokohama - PIA ARENA MM

1 Mei: Manila - Smart Araneta Coliseum

7 Mei: Hong Kong - AsiaWorld-Expo Hall 10

11 Mei: Singapura - Singapore Expo

15 Mei: Taipei - Taipei Music Center

19 Mei: Jakarta - Beach City International Stadium

23 Mei: Bangkok - UOB LIVE

25 Mei: Seoul - SK Olympic Handball Gymnasium (Sold Out)

26 Mei: Seoul - SK Olympic Handball Gymnasium

