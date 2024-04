Incubus Gelar Konser Malam Ini, Fans Padati Tennis Indoor Senayan Sejak Sore

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band Metal asal Amerika Serikat, Incubus menggelar konser malam ini di Tennis Indoor Stadium, Senayan. Selasa, 23 April 2024. Promotor, CK Entertaiment telah mengumumkan jadwal Tour Asia Incubus pada 8 Desember 2023 lalu melalui Instagram.

"Indonesia bersiap-siap untuk malam kerinduan penampilan Incubus saat naik panggung. Setelah enam tahun, Incubus siap kembali ke Indonesia pada Selasa, 23 April 2024," tulis akun itu pada 8 Desember 2023 lalu.

Jadwal itu juga masuk dalam list upcoming show website official Incubus. Vokalis Incubus, Brandon Boyd melalui Instagram pribadinya mengungkapkan kegembiraannya bakal manggung di Jakarta. "Hello, Jakarta. Besok malam kita akan bersinar bersama," tulis Brandon pada Senin, 22 April 2024.

Penggemar Incubus Padati Tennis Indoor Senayan sejak Sore

Para penggemar pelantun lagu 'Wish You Were Here' seakan sedang mengobati rindunya selama beberapa tahun tak bertemu idolanya. Antusiasnya terlihat saat para penggemar sudah mulai memadati lokasi konser sejak sore Pukul 16.00 WIB dengan menukarkan tiket yang telah dibeli hingga pukul 19.00 WIB.

Malam ini merupakan kali keempat Incubus menyambangi dan menghibur penggemarnya yang berada di Indonesia. Sebelumnya, Incubus telah menggelar konser pada tahun 2008, 2011, dan 2018 hingga tahun ini di Indonesia.

Dari pantauan Tempo, para penggemar Incubus, identik dengan pakaian hitam-hitam. Tak jarang juga ada yang mengenakan baju Incubus. Bahkan mereka turut mengantre di sebuah standing banner bergambar personel Incubus yaitu Brandon Boyd, Mike Einziger, José Pasillas, Chris Kilmore, dan Ben Kenney, untuk mengabadikan momen saat menonton konser.

Konser Amal Incubus

Konser Incubus ini cukup unik. Incubus tidak hanya membawa hiburan melalui musik mereka, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan sosial. Uang sebesar Rp 20 ribu dari setiap tiket yang dibeli akan disumbangkan ke Make Yourself Foundation, yang merupakan mitra tur Incubus.

Foundation ini berkomitmen untuk melakukan berbagai kegiatan amal dan proyek sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Informasi lebih lanjut tentang donasi dapat ditemukan di Make Yourself Foundation.

YEFRI

