Jeno NCT Positif Covid-19, Fansign NCT Dream Hari Ini dan Besok Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Jeno NCT dinyatakan positif Covid-19 oleh agensinya, SM Entertainment pada Senin, 13 Maret 2023. Jeno awalnya merasa tidak sehat kemudian melakukan tes antigen dan hasilnya positif.

“Jeno NCT merasa tidak enak badan, jadi dia menerima tes antigen cepat hari ini (13 Maret), dan dia dinyatakan positif Covid-19," kata SM Entertainment.

Fansign NCT Dream akan Ditunda

Jeno langsung menghentikan seluruh aktivitasnya dan saat ini dia sedang dikarantina. Jeno menerima perawatan di rumah sesuai dengan pedoman dari otoritas kesehatan pemerintah setempat.

Akibatnya, acara fansign NCT Dream yang dijadwalkan pada hari ini dan besok, 13 dan 14 Maret 2023 juga akan ditunda. SM Entertainment belum memberikan informasi terkait jadwal baru fansign NCT Dream yang terpaksa tertunda ini. “Kami akan mengabari kalian tentang perubahan tanggal untuk aktivitas terjadwal yang relevan," katanya.

NCT Dream setelah konferensi pers The DREAM Show 2 : In A DREAM in JAKARTA, di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang, Sabtu, 4 Maret 2023. TEMPO/Marvela

Kesehatan Jeno menjadi prioritas bagi SM Entertainment saat ini. “Kami akan melakukan yang terbaik agar (Jeno) dapat berkonsentrasi pada pemulihan sambil mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan artis sebagai prioritas utama kami," kata agensi.



Jeno NCT Baru Pulang dari Thailand



Jeno bersama rekan-rekannya di NCT Dream baru saja menyelesaikan konser mereka bertajuk THE DREAM SHOW 2 : In A Dream di Bangkok, Thailand selama tiga hari, dari 10 - 12 Maret 2023. "NCT Dream memikat 35.000 penggemar penonton dengan konser mereka di Thailand! Semua kursi untuk tur dunia terjual habis, membuktikan kekuatan tiket global mereka!" tulis di akun Instagram resmi SM Town dan NCT Dream pada Senin, 13 Maret 2023.

Sebelum ke Thailand, NCT Dream lebih dulu datang ke Indonesia. Dengan formasi lengkap, NCT Dream sukses menggelar konser THE DREAM SHOW 2 : In A Dream pada 4, 5, dan 6 Maret 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. NCT Dream membawakan beberapa lagu hits seperti We Go Up, Beatbox, Hot Sauce, dan ditutup dengan Candy.

