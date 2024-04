Profil Chris Hemsworth Pengisi Suara Optimus Prime di Transformers One

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Transformers One yang merupakan universe Transformers ini rencananya akan tayang serentak pada 13 September 2024 di seluruh bioskop. Namun, tak seperti sejumlah film live action sebelumnya, Transformers One dikabarkan bakal diadaptasi menjadi sebuah film animasi seperti serial tv pertamanya.

Dilansir dari IMDB, disutradarai oleh Josh Cooley, Transformers One menampilkan aktor dan aktris yang ikut mengisi suara dalam film ini. Seperti Chris Hemsworth mengisi suara Orion Pax, sementara Henry mengisi suara D-16, keduanya merupakan robot pekerja di planet Cybertron yang ditakdirkan untuk menjadi prajurit transformator raksasa. Tidak hanya itu, ada pula Scarlett Johansson pengisi suara dari tokoh Elita-1, Keegan-Michael Key sebagai B-127 alias Bumblebee, Jon Hamm sebagai Sentinel Prime, dan Laurence Fishburne sebagai Alpha Trion.

Chris Hemsworth mengganti posisi Peter Cullen, sebagai pengisi suara Optimus Prime yang ikonik. Sebagai bintang sulih suara, Hemsworth sebelumnya mengulangi perannya sebagai Thor dalam serial animasi Marvel Cinematic Universe.

Christopher "Chris" Hemsworth adalah seorang aktor Australia. Dia menjadi terkenal bermain Kim Hyde dalam serial televisi Australia Home and Away (2004–2007) sebelum memulai karir film di Hollywood. Dalam Marvel Cinematic Universe (MCU), Hemsworth mulai bermain Thor dengan Film 2011 dengan judul yang sama dan yang terbaru mengulang peran dalam What If...? (2021), yang membuatnya menjadi salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di dunia.

Peran filmnya yang lain termasuk aksi films Star Trek (2009), Snow White and the Huntsman (2012), Red Dawn (2012), Blackhat (2015), Men in Black: International (2019), Extraction (2020), film thriller A Perfect Getaway (2009) dan komedi Ghostbusters (2016). Film-film Hemsworth yang paling diakui secara kritis termasuk komedi horor The Cabin in the Woods (2012) dan film olahraga biografi Rush (2013) di mana dia menggambarkan James Hunt.

Aktor kelahiran 11 Agustus 1983 itu semakin dikenal dunia sebagai Thor dalam film Blockbuster pada 2011. Juga sejumlah film superhero lainnya seperti The Avengers, Thor: The Dark World, Avengers: Age of Ultron, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, dan Avengers: Endgame.

Melansir laman Fandom, Chris Hemsworth telah menyabet beberapa penghargaan, termasuk People's Choice Awards dan Kid's Choice Awards. Terutama atas perannya sebagai Thor dalam seri film Avengers dari Marvel. Chris didapuk sebagai Anggota Ordo Australia pada Penghargaan Ulang Tahun Ratu 2021 atas jasanya pada seni pertunjukan dan organisasi amal.

Pada tahun 2010, ia menikah dengan aktris Spanyol Elsa Pataky, yang dikenal karena perannya dalam film Fast and Furious sebagai Elena Neves. Mereka dikaruniai tiga anak. Yakni seorang putri yang lahir pada tahun 2012 dan kembar laki-laki yang lahir pada tahun 2014.

Chris Hemsworth telah muncul di dua film Thor sejauh ini. Film Thor: Ragnarok akan menjadi seri ketiga dirinya berperan sebagai Thor. Film ini telah rilis di bioskop kemarin, 24 Oktober 2017.

Kehadiran Chris Hemsworth sebagai Thor Ragnarok juga muncul di proyek film Marvel lainnya, seperti Avengers Assemble, Avengers: Age Of Ultron, Doctor Strange, dan Avengers: Infinity War pada tahun 2018.

Berbeda dengan film Hemsworth sebelumnya, film Transformers One akan berfokus pada karakter utama yakni, Optimus Prime dan Megatron, yang awalnya mereka dikenal sebagai Orion Pax dan D-16. Menceritakan kisah mereka yang sebelumnya merupakan saudara seperjuangan yang dapat mengubah nasib planet Cybertron. Namun, ternyata banyak terjadi pertentangan di antara mereka yang akhirnya memicu konflik hebat hingga menimbulkan permusuhan.

