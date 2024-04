Cuplikan Transformers One Dirilis, Siapa Saja Pemerannya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Transformers One akan tayang pada September 2024. Cuplikan atau trailer baru dirilis untuk memberikan gambaran tentang kisah antara Optimus Prime dan Megatron. Film ini akan menceritakan asal-usul Optimus Prime dan Megatron, mereka lebih dikenal sebagai musuh bebuyutan. Namun, sebenarnya pernah menjadi teman yang terikat selayaknya saudara yang mengubah nasib planet Cybertron selamanya.

Dikutip dari IGN, trailer yang dibagikan oleh akun YouTube Hasbro Pulse pada Kamis, 18 April 2024 memberikan gambaran tentang film animasi Transformers pertama dalam 40 tahun tersebut. Penonton akan melihat sekilas persahabatan awal antara Optimus Prime dan Megatron, yang dalam film ini masing-masing dikenal sebagai Orion Pax dan D-16, sebelum akhirnya mereka menjadi musuh.

Sinopsis Transformers One

Baca Juga: Scarlett Johansson Pertimbangankan Tawaran Main Film Jurassic World Terbaru

Video trailer dibuka dengan Orion Pax (disuarakan oleh Chris Hemsworth) dan D-16 (Brian Tyree Henry). Mereka sedang dalam pertengkaran persahabatan sebelum mereka bertemu dengan B-127 (Keegan Michael Key) sebelum dia dikenal sebagai Bumblebee. Elita-1 (Scarlett Johansson) juga akan memainkan peran penting dalam bagian yang akan menceritakan asal usul untuk bots.

Berdasarkan wawancara dengan IGN, Josh Cooley selaku sutradara film ini mengungkap sedikit bocoran tentang plot dan penyebab dari perpisahan Optimus Prime dan Megatron, dengan mengatakan, "Sesuatu terjadi di planet mereka (Cybertron) sehingga mereka berdua memiliki dua reaksi yang berbeda terhadapnya."

Hal ini juga nampak dari konflik kedua tokoh di video trailer berdurasi 3 menit. Scene memperlihatkan Orion Pax yang bertanya, "Tidakkah kamu ingin melihat apa yang ada di luar sana?" dan D-16 berseru, "Ada alasan mengapa tidak ada yang muncul ke permukaan."

The Hollywood Reporter melaporkan, film ini rencananya dijadwalkan tayang pada 13 September 2024. Namun Paramount dan Hasbro memutuskan untuk menunda tanggal perilisan film ini selama satu minggu menjadi 20 September 2024 mendatang.

Pemeran Transformers One

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Chris Hemsworth AM aktor asal Australia. Aktor kelahiran 11 Agustus 1983 ini tampil pertama kali di Hollywood dalam film blockbuster fiksi ilmiah Star Trek (2009).

Lewat peran utamanya dalam film superhero blockbuster Thor (2011), Chris melejit popularitasnya.

Dia mengulang karakter dalam film superhero blockbuster The Avengers (2012), Thor: The Dark World (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018) dan Avengers: Endgame (2019).

Brian Tyree Henry lahir di Fayetteville , Carolina Utara, pada 31 Maret 1982. Ia aktor serba bisa yang kariernya mencakup film, televisi, dan teater. Ia berperan dalam film-film populer di antaranya Hotel Artemis, Widows, dan Spider-Man: Into the Spider-Verse pada 2018, serta Godzilla vs. Kong (2021) dan Flint Strong (2024).

Henry juga menerima Penghargaan AAFCA dan Penghargaan Black Reel untuk aktor pendukung terbaik, masuk dalam nominasi Critics' Choice Award, nominasi Film Independent Spirit Award, dan nominasi Gotham Award.

Adapun Scarlett Johansson dikenal dengan film Avengers: Endgame (2019) dan Black Widow (2021), Keegan Michael Key yang juga berperan dalam The Super Mario Bros. Movie (2023), Laurence Fishburne dari film John Wick (2014, 2017, dan 2023), Steve Buscemi dengan film Monster, Inc. (2001). Jon Hamm dari film action Top Gun: Maverick (2022) akan hadir dalam film Transformers One untuk mendukung kisah Optimus Prime dan Megatron dan kehidupan di Planet Cybertron.

Pilihan Editor: 5 Fakta Transformers: Rise of the Beasts, Beserta dengan Profil Pemain Utamanya