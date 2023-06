5 Fakta Transformers: Rise of the Beasts, Beserta dengan Profil Pemain Utamanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Transformers: Rise of the Beasts merupakan film baru besutan Amerika Serikat yang saat ini sedang tayang di seluruh bioskop Indonesia sejak 07 Juni 2023.

Transformers: Rise of the Beasts menceritakan tentang sekumpulan robot Optimus Prime bersama dengan anggota kelompok lainnya di mana mereka bersekutu dan melakukan sebuah pertempuran dengan Optimus Primal yang mirip seperti Gorilla. Keduanya sama-sama bertemu di hutan belantara. Sejak awal, Optimus Primal sudah mengingatkan bahwa akan ada makhluk yang sangat besar muncul dan menghancurkan bumi.

Pada akhirnya mereka harus bekerja sama untuk melawan makhluk yang sangat besar itu. Bagaimana kelanjutannya? Anda bisa saksikan film ini di bioskop kesayangan Anda sekarang juga.

Melansir dari sportskeeda, berikut ini 5 fakta menarik film Transformers: Rise of the Beasts yang sedang tayang dan sayang bila dilewatkan. Apa saja, ya?

1. Terinspirasi dari Kartun Beast Wars: Transformers

Film ini sebenarnya terinspirasi dari kartun Beast Wars, sebuah serial televisi yang tayang pada tahun 1996. Perlu diketahui bahwa film ini bukanlah adaptasi langsung melainkan terinspirasi dan menggabungkan beberapa tema dan karakter dari cerita komik Beast Wars.

Perbedaannya juga terlihat dari latar waktu yang digunakan, di mana film Transformers: Rise of the Beasts menggunakan latar waktu tahun 1990-an, sedangkan kartun Beast Wars menggunakan latar waktu ratusan tahun ke depan.

2. Bertabur Bintang Baru

Film ini menghadirkan pemain baru di antaranya adalah Anthony Ramos dan Dominique Fishback yang berperan sebagai tokoh protagonis, keduanya berperan sebagai tokoh Noah Diaz dan Elena Wallace.

Pemerannya juga termasuk pendatang baru seperti Luna Lauren Vélez, Dean Scott Vazquez, dan Tobe Nwigwe, serta Peter Dinklage, Pete Davidson, Liza Koshy, Michelle Yeoh, Ron Perlman, dan lainnya dalam peran pengisi suara.

3. Menampilkan Maximals, Predacons, dan Terrorcons

Film ini menampilkan tiga faksi berbeda dari ras Transformers yaitu Maximals, Predacons, dan Terrorcons. Maximals dan Predacons merupakan ekuivalen evolusioner dari Autobots dan Decepticons, dan dapat mengambil bentuk hewan. Sedangkan Terrorcons yaitu faksi dalam Decepticons, dan penjahat utama dalam film tersebut.

4. Transformers: Rise of the Beasts Menjadi Pembuka Trilogi Pertama

Paramount Pictures mengumumkan bahwa film ini akan menjadi yang pertama dalam trilogi yang siap dirilis. Namun sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai kedua sekuel maupun plotnya. Yang pasti para penggemarnya akan siap menunggu kejutan-kejutan besar selanjutnya.

5. Film Ini Merupakan Sekuel dari Bumblebee (2018)

Paramount Pictures menjelaskan bahwa film ini merupakan sekuel dari film Bumblebee (2018) dan Optimus Prime juga akan menjadi karakter utama dalam film yang sedang tayang ini.

Transformers: Rise of the Beasts turut dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris berbakat, dua di antaranya yang menjadi pemain utama yaitu Anthony Ramos dan Dominique Fishback. Di bawah ini profil singkat mengenai kedua aktor utama tersebut.

Profil Anthony Ramos

Anthony Ramos merupakan aktor sekaligus penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat. Pemilik suara merdu ini lahir pada 01 November 1991. Ia tumbuh besar di Amerika bersama dengan orang tuanya dan juga kakak laki-laki serta adik perempuannya.

Ia mengenyam pendidikan di Halsey Junior High School. Saat sekolah ia aktif tergabung dalam grup musik sekolah bernama Halsey Trio. Setelah lulus dari SMP, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di New Utrecht High School (2009) dan menempuh pendidikan tinggi di American Musical and Dramatic Academy (2011). Kecintaannya pada musik yang membuat ia melanjutkan pendidikan di sekolah musikal.

Berkat ilmu yang didapatkan saat bersekolah drama musikal, pada 2011 ia mendapatkan peran dalam produksi musik regional dan tur termasuk juga Usnavi de la Vega. Di tahun 2014 ia mendapatkan kesempatan untuk tampil di Heart and Lights di Radio City Music Hall. Sejak saat itu kariernya semakin melesat dan mendapatkan banyak tawaran berbagai peran, salah satunya ia mendapatkan peran utama di Transformers: Rise of the Beasts.

Profil Dominique Fishback

Dominique Fishback merupakan seorang seorang aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 22 Maret 1991. Nama Dominique Fishback mulai terkenal sejak ia membintangi Billie Rowan dalam film Show Me a Hero. Ia sudah menggeluti dunia seni peran sejak usia 10 tahun dan merupakan lulusan Pace University di bidang Teater pada tahun 2013.

Perjalanan karier Fishback bermula di tahun 2014 yang mana dia bermain dalam drama Off-Off-Broadway-Subvert, di mana dia memainkan dua puluh dua karakter. Setelah itu, ia melanjutkan langkahnya dengan membintangi film Show Me a Hero. Sejak saat itu namanya semakin melejit dan berbagai tawaran lainnya berdatangan.

Demikian fakta menarik film transformers serta profil pemain utamanya. Jadi, apakah Anda tertarik menonton Transformers: Rise of the Beasts?

Dwi Lucy Susetiowati

