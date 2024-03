Scarlett Johansson Pertimbangankan Tawaran Main Film Jurassic World Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Scarlett Johansson sedang dalam pembicaraan untuk bergabung sebagai pemain film Jurassic World terbaru. Film yang disutradarai oleh Gareth Edwards itu dijadwalkan akan rilis pada 2 Juli 2025.

Jika dia menerima tawaran tersebut, maka Jurassic World akan mengembalikan Scarlett Johansson ke dunia waralaba. Sebelumnya, Scarlett Johansson dikenal dengan perannya sebagai Black Widow di sejumlah film Marvel Studios, termasuk Avengers.

Aktris 39 tahun ini juga berhasil dua nominasi Oscar, berkat aktingnya di film Marriage Story dan Jojo Rabbit . Scarlett Johansson menjadi pengisi suara dalam film animasi mendatang Transformers One, dan membintangi film Project Artemis bersama Channing Tatum yang akan dirilis tahun ini.

Tentang Jurassic World Terbaru

Jurassic World Dominion. Foto: Instagram/@jurassicworld

Film Jurassic World terbaru ini akan memiliki alur cerita baru yang dimaksudkan untuk meluncurkan era baru bagi waralaba tersebut. Pemeran Jurassic World seperti Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard diperkirakan tidak akan kembali, begitu pula pemain trilogi asli Jeff Goldblum, Laura Dern, dan Sam Neill.

David Koepp, yang mengadaptasi Jurassic Park pertama dari novel klasik Michael Crichton, sedang menulis iterasi terbaru Jurassic World. David Koepp adalah penulis asli Jurassic Park tahun 1993 yang disutradarai oleh Steven Spielberg, dan sekuelnya, The Lost World: Jurassic Park (1997) dari novel terlaris Michael Crichton. Dia adalah penulis skenario veteran selama lebih dari 30 tahun yang pernah menggarap Mission: Impossible (1996) dan Spider-Man (2002) hingga Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) dan Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023).

Waralaba Jurassic Park berusia lebih dari 30 tahun dan telah meraup 5,67 miliar dolar AS di box office global. Film asli tahun 1993 diikuti oleh dua sekuel, The Lost World (1997) dan Jurassic Park III (2001). Pada 2015, Universal Pictures menghidupkan kembali warabala tersebut dengan Jurassic World , diikuti oleh Fallen Kingdom (2018) dan Dominion (2022).

