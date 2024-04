Buat White Ocean, Fans Siapkan Kejutan untuk TVXQ

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fans group Kpop TVXQ, Cassiopeia sukses kejutkan U-Know dan Changmin melalui fan project dalam gelaran konser “2024 TVXQ! Concert 20&2 Jakarta”, Sabtu, 20 April 2024 di Hall 5 ICE BSD CITY. Salah satu fan project tersebut adalah membuat white ocean atau lautan cahaya putih ketika TVXQ sedang tampil.

Para penggemar yang hadir kompak menyalakan flashlight dari ponsel mereka ketika lagu “I Believe” dimulai. Bahkan, fanlight dan lightstick turut dimatikan untuk membuat white ocean semakin bersinar. Lautan cahaya putih tersebut mulai terlihat ketika lagu “I Wanna Hold You” bersenandung. Saat lagu berganti, Hall 5 ICE BSD pun disulap menjadi putih oleh Cassiopeia.

Siapkan Dua Hand Banner untuk Konser TVXQ

Tak hanya membuat white ocean, para penggemar juga menyiapkan dua hand banner untuk menunjukkan rasa cintanya kepada TVXQ. Dua spanduk tangan itu dibedakan dengan dua warna, kuning orange dan merah. “Menyala abangkuuu,” bunyi tulisan pada hand banner berwarna kuning orange. Spanduk tangan ini diangkat ketika lagu “Keep Your Head Down” diputar.

Sedangkan hand banner merah diangkat saat lagu encore “Miracle” bersenandung. Bunyi kalimat hand banner itu adalah, “I want to scream i love you to the top of my lungs.”

Hand banner dari fans di konser TVXQ. Foto TEMPO| Raden Putri. .

Gagal Adakan Video Fan Project

Fan project penggemar TVXQ di Indonesia dikoordinasikan oleh TVXQ INA Project. Sebenarnya, masih ada satu lagi kejutan dari Cassiopeia untuk grup yang dijuluki Raja K-Pop tersebut. Kejutan tersebut adalah video fan project. Sayangnya, kejutan tersebut gagal terlaksana karena terbentur regulasi manajemen artis.

“Dengan ini kami, TVXQ INA Project, ingin menyampaikan permohonan maaf kami perihal fan video project yang tidak dapat kita laksanakan seperti rencana awal dikarenakan terbentur dengan regulasi manajemen artis,” tulis TVXQ INA Project dalam unggahan di akun sosial media X resmi, @TVXQ_INAProject.

Bersama promotor acara, Mecimapro, TVXQ INA Project mengungkapkan telah berusaha semaksimal mungkin agar kejutan tersebut dapat dilaksanakan. Mereka pun berterima kasih atas dukungan Cassiopeia Indonesia selama ini.

“Kami dan pihak promotor sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih atas pengertian dan dukungan yang sudah Anda berikan,” kata dia.

RADEN PUTRI

