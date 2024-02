5 Drama Korea Populer yang Dibintangi Member EXO

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband grup asal Korea Selatan EXO merencanakan untuk kembali melanjutkan aktivitas bersama sebagai EXO. Dikutip dari Soompi, pihak Agensi SM Entertainment mengkonfirmasi rencana ke depan baik secara grup maupun individu. Pihak SM menyatakan beberapa member yang memiliki kontrak eksklusif masih berlaku dan D.O (Doh Kyung Soo), yang kontrak eksklusifnya telah berakhir, menyatakan setuju untuk mengambil bagian dalam kerja sama kembali dengan EXO.

Selain karir musik, para anggota EXO diperkenankan untuk melakukan aktivitas individu secara terpisah berdasarkan kontrak eksklusif. Tak hanya di bidang musik, para member ini juga merambah dunia peran. Beberapa member diketahui pernah membintangi film maupun drama Korea. Berikut drama yang pernah dibintangi oleh member EXO:

1. 100 Days My Prince – D.O.EXO

Dilansir dari My Drama List, drama ini menceritakan seorang putra mahkota dinasti Joseon bernama Lee Yul yang perfeksionis namun kesepian. Dia mengabaikan kehidupan mewah dan sebagian besar bangsawan di istana. Hal itu membuatnya menjadi kesepian dan berwatak dinging. Ia mengesahkan undang-undang yang mengatur warga negara Korea yang cukup umur harus menikah sebelum usia 28 tahun.

Hong Shim diceritakan sebagai wanita kuat dan cerdas yang menghidupi dirinya sendiri dan ayahnya. Suatu ketika terjadi percobaan pembunuhan hingga membuat Putra Mahkota Lee Yul terluka parah. Lee Yul berhasil selamat dan mendapati dirinya berada di bawah perawatan rumah tangga Hong. Meskipun selamat, putra mahkota mengalami amnesia sementara hingga tidak menyadari identitasnya.

Selama dalam perawatan Hong Shim, Lee Yul bebas mengembara sesuka hati sebagaimana orang biasa. Namun, akibat undang-undang yang dibuatnya, Hong Shim, harus menjadi wanita tertua yang belum menikah di desanya. Sesuai aturan ia harus menikah atau menghadapi hukuman dari pejabat. Lee Yul melamar Hong Shim agar mereka bisa menikah.

2. Dokgo Rewind- Sehun

Drama Gokgo Rewind dibintangi oleh member EXO Oh Se Hun. Dilansir dari IMDB drama ini menceritakan seorang laki-laki bernama Kang-Hyuk (Sehun) yang pandai bertarung. Ia harus putus sekolah dan bergaul dengan kedua temannya yang juga putus sekolah.

Suatu hari, Kang-Hyuk menyelamatkan Kyu-Soon (Yoo In-Hwan) dari beberapa siswa yang mengganggunya. Kyu-Soon meminta Kang-Hyuk untuk mengajarinya cara bertarung untuk melindungi diri. Kyu-Soon juga menjelaskan bahwa dia ingin melindungi adik perempuannya Hyun-Sun (Kang Mi-Na). Kang-Hyuk menerima tawaran itu dan mereka menjadi teman.

Suatu ketika Kyu-Soon kembali diserang namun, kali ini ia tewas. Kang-Hyuk memutuskan untuk membalas dendam pada siswa yang bertanggung jawab atas kematian Kyu-Soon. Jong-Il (Joe Byeong-Gyu) dan Tae-Jin (Ahn Bo-Hyun) juga muak dengan kekerasan yang disebabkan oleh siswa sekolah menengah yang jahat dan memutuskan untuk bergabung dengan Kang-Hyuk.

3. Missing Crown Prince– Suho

Dikutip dari Soompi Missing Crown Prince adalah drama terbaru yang dibintangi oleh member EXO Suho. Missing Crown Prince adalah drama komedi romantis berlatar era Joseon. Menceritakan seorang putra mahkota yang diculik oleh wanita yang akan menjadi istrinya. Saat mereka melarikan diri, romansa akhirnya tumbuh di antara mereka. Drama ini merupakan spin-off dari Bossam: Steal the Fate.

Putra Mahkota Lee Geon diperankan oleh (Suho EXO), Choi Myung Yoon (Hong Ye Ji), yang merupakan putri tunggal dari tabib kerajaan Choi Sang Rok, dan adik laki-laki Lee Geon, Pangeran Dosung (Kim Min Kyu). Drama ini direncanakan akan dirilis tahun ini.

4. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo – Baekhyun

Drama ini dibintai oleh Baek Hyun EXO yang berperan menjadi pangeran ke- 10. Dilansir dari IMDB Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo menceritakan seorang perempuan bernama Ha-jin yang terlempar ke masa 1000 tahun ke masa lalu dan mendarat di era Dinasti Goryeo. Ia kemudian terperangkap dalam tubuh orang lain sebagai seorang gadis muda bernama Hae-soo.

Dia kemudian harus hidup dengan identitas Hae Soo, sepupu istri Wang Wook, Pangeran ke-8. Tiba-tiba dirinya terlibat dalam perebutan kekuasaan melawan berbagai pesaing takhta yang kejam. Di sana dia menyaksikan cinta, persaingan, politik, dan persahabatan terjadi antara para pangeran tampan, dalam perebutan takhta, persahabatan, dan cinta. Hae Soo secara tidak sengaja menjadi pion dalam perjuangan tersebut, karena beberapa Pangeran jatuh cinta padanya.

5. The Frog- Chanyeol

The Frog merupakan drama yang menjadi come back Park Chan Yeol setelah sekian lama vakum dari dunia akting. Drama terakhir yang dibintanginya adalah Memories of the Alhambra. Dilansir dari Soompi The Frog merupakan drama thriller misteri, menceritakan dua pria dari era berbeda yang hidup sama-sama di daerah terpencil. Pria pertama hidup sebagai pemilik motel di pedesaan pada musim panas tahun 2000. Pria kedua hidup sebagai pemilik rumah pensiun di hutan pada musim panas tahun 2021. Park Chan Yeol akan berperan sebagai karakter misterius yang akan memainkan peran kunci dalam jalan cerita.

Drakor ini disutradarai oleh Mo Wan Il, yang juga menyutradarai drama fenomenal The World of the Married. Chanyeol EXO akan beradu peran bersama beberapa artis lain seperti, Kim Yoon Seok, Yoon Kye Sang, Go Min Si, Lee Jung Eun, Ryu Hyun Kyung, dan Park Ji Hwan. The Frog akan tayang perdana di platform Netflix tahun ini dengan total 8 episode.

SAVINA RIZKY HAMIDA MAGANG PLUS| MUTIARA ROUDHATUL JANNAH

