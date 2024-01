Polemik Gibran Rakabuming, Setelah Edit Foto D.O EXO Sekarang Profil X Bergaya Mencari-cari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor 2, Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah mengganti foto profil X miliknya dengan buatan AI (Artificial Intelligence). Pada Kamis, 25 Januari 2024, Gibran membagikan pembaruan profil X pribadinya bergaya mencari-cari yang ditampilkan dalam debat cawapres, sewaktu dia menanggapi Mahfud Md.

Gibran pakai teknologi AI. Foto: Twitter.

1. Gaya Mencari-cari

Sebelumnya putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mendapat kritik lantaran membuat gimik bergaya mencari sesuatu menanggapi cawapres nomor 3 Mahfud Md. Kala itu Gibran mengajukan pertanyaan greenflation dalam debat cawapres. Sikap Gibran tersebut membuat warganet menyoroti dan ikut menanggapi. Sebagian di antaranya mengomentar sinis sikap Gibran itu.

Namun pendamping atau capres Prabowo Subianto ini menjadikan gestur mencari-cari sesuatu tersebut sebagai foto profil di akun X dia. “Cari pinjeman seratus #NewProfilePic,” tulis Gibran seiring digantinya foto profil tersebut pada Kamis, 25 Januari 2023.

2. Mendapat Gambar dari Ilustrator

Setelah beberapa kritik soal penggunaan AI, dan saran dari warganet di X, ada ilustrator yang menyumbangkan karyanya untuk Gibran. “Enggak tahan banget langsung aku bikininn, Mas Gibran stop using AI please, ilustrator di Indonesia enggak kurang-kurang lohh,” tulis @maybezahraaa. Melihat karya itu, Gibran menggunakan ilustrasi tersebut sebagai foto profil. “Bagus banget. Boleh saya pakai ini? Sehat selalu ya Kak,” cuit Gibran.

3. Edit Wajah D.O EXO

Foto D.O. EXO diedit dengan wajah Gibran Rakabuming Raka. Foto: Twitter.

Penggemar Doh Kyung Soo atau D.O. tak suka dengan hasil edit wajah D.O. EXO yang diganti muka calon wakil presiden nomor urut 2, Gibram Rakabuming Raka atau Gibran. Soal edit foto wajah Gibran, ini bukan kali pertama menyita perhatian publik. Simak deretan foto edit wajah Gibran.

Baliho Gibran dan Dilan menggunakan foto D.O. EXO. Foto: Twitter.

Foto penyanyi dan aktor Korea, D.O. EXO diedit dengan wajah Gibran sebagai baliho untuk keperluan kampanye. Orang yang mengedit foto-foto D.O dengan Gibran ini, yakni Galih Prasetya yang terlihat di akun TikTok dia. Ia mengunggah foto-foto itu di akun TikToknya pada 3,4,5 Januari 2024. . Ada tiga foto D.O. EXO. Dua foto diambil saat D.O membintangi drama Korea, 100 Days My Prince pada 2018. Satu foto lagi, gaya kasual D.O dalam pemotretan dan dipadukan ala gaya Dilan

HENDRIK KHOIRUL MUHID | INTAN SETIAWANTY | ISTIQOMATUL HAYATI

