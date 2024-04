Henry Cavill dan Kekasihnya Tak Sabar Menanti Kelahiran Anak Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Henry Cavill mengkonfirmasi bahwa dirinya sebentar lagi akan menjadi ayah. Kekasih dari bintang Superman itu, Natalie Viscuso saat ini sedang mengandung buah hati mereka.

"Saya sangat gembira tentang hal itu. Natalie dan saya sangat, sangat bersemangat," kata Henry Cavill saat menghadiri pemutaran perdana The Ministry of Ungentlemanly Warfare di New York kepada Access Hollywood pada Senin, 15 April 2024.

Sebelum wawancara selesai, reporter menambahkan bahwa aktor 40 tahun itu akan menjadi ayah yang hebat. Henry Cavill tersenyum mendengar hal tersebut dan mengucapkan terima kasih.

Henry Cavill pernah mengatakan tentang keinginannya ketika menjadi ayah pada 2017. "Jika suatu hari nanti saya punya anak, saya ingin menjadi ayah yang mengejar mereka," katanya kepada Men's Health U.K. "Dan jika saya punya anak, bahkan sekarang pun, semuanya sudah mulai terlambat. Tapi saya ingin menjadi ayah yang bugar dan sehat, tidak berjalan terpincang-pincang seperti, 'Oke, saya mau istirahat saja'."

Perjalanan Cinta Henry Cavill dan Natalie Viscuso

Henry Cavill dan Natalie Viscuso telah menjalin hubungan romantis selama hampir tiga tahun. Mereka mulai go public pada April 2021 dengan mengunggah foto keduanya sedang bermain catur di Instagram masing-masing.

"Inilah aku yang tampak percaya diri sesaat sebelum cintaku yang cantik dan cemerlang, Natalie, menghancurkanku dalam permainan catur," tulis Cavill dalam keterangan unggahannya saat itu. Natalie Viscuso menggoda pacarnya dalam keterangannya sendiri, mengatakan bahwa dia sedang "mengajari Henry tersayang cara bermain catur...atau...mungkin dia membiarkanku menang?"

Pasangan ini kemudian melakukan debut karpet merah di New York pada Oktober 2022 untuk pemutaran perdana film Netflix, Enola Holmes 2.

Natalie Viscuso sendiri adalah eksekutif televisi di Vertigo Entertainment. Dia dan Henry Cavill mengungkapkan bahwa mereka berkolaborasi bersama dalam adaptasi Warhammer 40,000 pada Desember 2022.

PEOPLE | DAILY MAIL

