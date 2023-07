The Witcher Season 3 jadi Petualangan Terakhir Henry Canvil Sebagai Geralt

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Witcher Season 3 telah tayang di Netflix. Pada musim ini, penggemar disuguhi kelanjutan petualangan Geralt of Rivia, Ciri, dan Yennever of Vengerberg. Film ini diadaptasi dari novel fantasi terlaris karya Andrzej Sapkowski.

The Witcher merupakan sebuah serial mengenai Geralt of Rivia, bagian dari kelompok pemburu monster yang disewa secara ajaib dan dikenal sebagai 'witchers'. Musim ini menjadi musim terakhir bagi Henry Cavill sebagai Geralt. Sebab pada season 4, Liam Hemsworth lah yang bakal memerankan Geralt.

The Witcher Season 3 rilis dalam dua bagian, yakni volume 1 dan 2. The Witcher Season 3 volume 1 tayang pada Kamis, 29 Juni 2013 dengan lima episode. Sedangkan The Witcher Season 3 volume 2 akan tayang pada Kamis, 27 Juli 2023 dengan 3 episode.

Trailer teaser pertama untuk The Witcher season 3 berfokus pada berpisahnya Geralt, Yennefer, dan Ciri. Kemudian untuk trailer kedua berisi adegan Geralt merenungkan tempatnya sendiri dalam perebutan kekuasan yang akan terjadi di benua.

Pemeran Utama

1. Henry Cavill sebagai Geralt

Geralt adalah seorang pemburu monster bayaran atau dikenal witcher. Suatu saat ia berada di Kerajaan Cintra. Ia menyelamatkan seorang landak dan meminta "Hukum Kejutan". tak disangka, ia mendapatkan seorang anak, Ciri. Ia ditakdirkan menjadi pelindung Ciri. Henry terlibat kisah cinta dengan Yennefer.

2.Freya Allan sebagai Putri Cirilla of Cintra atau Ciri

Ciri adalah pewaris Kerajaan Cintra yang terletak di wilayah utara benua, dekat dengan Kerajaan Redania. Ia memiliki kekuatan misterius. Pada suatu adega, saat ia berteriak tanah terbelah dan patung monolit roboh.

3.Anya Chalotra sebagai Yennever of Vengerberg

Yennefer muncul di episode kedua pada season pertama. Ia terlahir dengan tulang belakang bengkok. Tissaia, seorang penyihir, membeli Yennefer dari orang tuanya dan membawanya ke Aretuza, sebuah sekolah sihir. Karena mendapat ketidakadilan karena kekurangannya, Yennefer bertekat menjadi sempurna dan cantik jelita, meski harus berkorban. Ia mengambil konsekuensi tak bisa mempunyai anak.

Yennefer kemudian bertemu Geralt. Ia terlibat pertempuran di Bukit Soden dan Geralt mengira ia tewas.

Selain ketiganya, ada juga Joey Betey sebagai Jaskier dan MyAnna Buring sebagai Tissaia. Mengutip dari Streamer, terdapat penambahan karakter baru. Pertama Robbie Amel sebagai Gallatin, seorang pemipin Scoia'tael yang berjuang untuk Nilfgaard. Lalu aktris Meng'er Zhang yang berperan sebagai Milva, seorang pemburu di Hutan Brokilon.

Sinopsis

The Witcher berlatar sebuah tempat bernama benua atau juga disebut Continent, yang dihuni manusia, elf, witcher, dan monster. Pada musim sebelumnya, Geralt membawa Ciri ke markas para witcher, Kaer Morhen. Itu merupakan rumah masa kecil Geralt dan dianggap tempat yang paling aman bagi Ciri. Di tempat ini Ciri dilatih.

Pimpinan Witcher, Vesemir, kemudian mengetahui jika Ciri mempunyai darah tetua. Ia tahu saat menemukan bunga yang hanya bisa tumbuh dari ceceran darah tetua. Bunga itu adalah bahan utama membuat eliksir, ramuan untuk mengubah manusia menjadi Witcher. Sebab saat itu tengah krisis Witcher lantaran beberapa anggotanya tewas dalam pertempuran.

Kabar Ciri memiliki darah tetua kemudian menyebar luas dan banyak yang memburunya. Mulai dari penyihir, para raja hingga elf pimpinan Francesca Findabair (Mecia Simson).

Melansir dari laman Netflix, The Witcher Season 3 bercerita ketika raja, penyihir dan binatang buas dari Benua bersaing untuk menangkap Ciri. Geralt menyembunyikan Ciri dan bertekad untuk melindungi keluarganya yang baru saja bersatu kembali. Keluarga yang dimaksud Ciri dan Yennefer.

Untuk melatih kemampuan sihir Ciri, Yennefer membawa mereka ke benteng Aretuza yang terlindungi. Ia berharap untuk menemukan lebih banyak tentang kekuatan Ciri dan melatihnya. Namun, mereka malah terjebak di medan perang politik penuh muslihat, sihir hitam, dan pengkhianatan. Di mana mereka harus melawan balik atau akan kehilangan satu sama lain untuk selamanya. Akankah petualangan Geralt, Ciri dan Yennefer akan membawa kedamaian bagi Benua? The Witcher Season 3 layak dionton.

Pilihan Editor: Film Kembang Api Tayang di Netflix, Beri Kesempatan yang Belum Nonton di Bioskop