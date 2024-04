Cara Istri Calvin Harris Dengarkan Lagu Taylor Swift Tanpa Ketahuan Suami

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Istri Calvin Harris, Vick Hope ternyata merupakan penggemar Taylor Swift alias Swiftie. Dia mengaku kerap mendengarkan lagu-lagu mantan kekasih suaminya itu dengan cara sembunyi-sembunyi.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara Going Home with Vick, Katie and Jamie yang tayang pada Senin, 8 April 2024. Presenter dan jurnalis itu mengaku memutar beberapa lagu Taylor Swift ketika Calvin Harris tidak ada di rumah. "Begitu suamiku pergi, aku mendengarkan Taylor Swift," kata Vick Hope. "Saat itulah aku merasa sedikit puas."



Calvin Harris dan Taylor Swift Pacaran 15 Bulan Baca Juga: Taylor Swift Raih 6 Piala iHeartRadio Music Awards 2024, Termasuk Artist of The Year

Beberapa tahun lalu, Calvin Harris dan Taylor Swift berpacaran selama 15 bulan. Keduanya yang terpaut usia 6 tahun itu memutuskan berpisah pada 2016. Perpisahan itu sempat menyebabkan kekacauan atas kolaborasi Calvin Harris sebagai DJ dengan Rihanna untuk lagu "This Is What You Came For". Lagu tersebut ditulis bersama Taylor Swift dengan nama samaran sebelum mengungkapkan keterlibatannya ketika mereka berpisah.

Namun Calvin Harrus mengecam pemenang Grammy itu tak lama setelah mengakui bahwa Taylor Swift menulis lagu tersebut dalam serangkaian tweet yang sekarang sudah dihapus. Kemudian Calvin Harris menyatakan penyesalannya karena mengungkapkan keburukan mereka di depan umum.

Baca Juga: Polisi Australia Tidak akan Lanjutkan Laporan Penyerangan Paparazzi oleh Ayah Taylor Swift

"Saya tidak pandai menjadi selebriti," kata Calvin Harris kepada British GQ pada 2017. "Tetapi ketika hal itu berakhir, semuanya menjadi kacau. Sekarang, saya melihat masalah Twitter itu sebagai akibat dari saya yang menyerah pada tekanan. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa semua itu tidak penting. Saya orang yang positif."



Reaksi Swifties Ketika Tahu Istri Calvin Harris Idolakan Taylor Swift

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Swifties mengungkapkan betapa lucunya pengakuan istri Calvin Harris tersebut dan langsung viral di media sosial. "Istri Calvin Harris baru saja mengatakan dia mendengarkan Taylor Swift ketika dia tidak di rumah," tulis salah satu penggemar di Twitter/X.

Selain itu ada juga yang memuji keberanian Vick Hope yang tidak ragu mengungkapkan fakta tersebut kepada publik. "Dia wanita cantik, percaya diri dengan selera humor yang tinggi. Dia tahu dia tidak perlu khawatir, semua orang punya mantan, hanya saja mereka tidak begitu terkenal dan dipuja di seluruh dunia seperti dia!" tulis penggemar lainnya.

Calvin Harris dan Vick Hope menikah pada September 2023 setelah dikabarkan bertunangan pada Mei 2022. Pasangan itu pertama kali menjalin hubungan romantis pada awal 2022. Keduanya menikah dalam sebuah upacara dan resepsi yang diadakan di sebuah perkebunan luas di Inggris.

PEOPLE | ENEWS

Pilihan Editor: Taylor Lautner Ungkap Alasan Tetap Bersahabat dengan Taylor Swift Usai Putus