Kristen Stewart Terima Penghargaan di Pembukaan Sundance Film Festival 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Kristen Stewart dianugerahi Penghargaan Visioner atau Visionary Award di malam pembukaan Sundance Film Festival 2024 di Park City, Utah, Amerika Serikat, Kamis malam, 18 Januari 2024.

“Sundance adalah yang terbaik!” kata Kristen Stewart saat naik panggung untuk menerima Visionary Award. Penghargaan tersebut diberikan atas kiprah Kristen Stewart sebagai artis film indie yang tak kenal kompromi, yang juga memiliki sejarah panjang dengan festival film internasional ini.

Di hadapan para tamu undangan, Kristen Stewart mengungkapkan rasa bangganya bisa menerima penghargaan di Sundance Film Festival. “Dua puluh tahun yang lalu. Saya hampir tidak bisa berbicara bahasa Inggris ketika saya diajak bicara. Saya mendapatkan sepasang ugg boots pertama saya. Ini adalah tempat yang penuh dengan 'Ya' di dunia yang penuh dengan 'Tidak',” katanya.

Lebih lanjut, Kristen Stewart juga mengapresiasi setiap pembuat film. "Merupakan kiasan untuk melanjutkan betapa sulitnya membuat film, tetapi semua orang di sini merasakannya. Tidak semua orang di dunia melakukan hal tersebut," kata bintang Twilight itu.



Kristen Stewart Bicara Soal Visi Aktor

Saat berjalan di red carpet Sundance Film Festival 2024, dia sempat berbicara mengenai tugasnnya melayani visi para pembuat film dan tidak selalu memiliki indra penglihatannya sendiri.

“Ketika saya melihat bahwa saya diberi Penghargaan Visioner, saya berpikir, 'Sangat luar biasa!'” kata Kristen Stewart kepada Variety. “Sebagai seorang aktor, Anda tidak sering diagungkan karena visi Anda. Anda cocok dengan visi orang lain dan melayani upaya dan upaya mereka serta pesan yang ingin mereka sampaikan.”

Selama ini, dia melihat bahwa seorang aktor seperti tentara kecil yang memperjuangkan kepentingan orang lain. “Datang ke festival ini dan melanjutkan perjalanannya, sungguh… ini adalah puncak dari apa yang ingin Anda capai. Jika Anda membuat film indie…di Amerika dan pergi ke Sundance, Anda sudah sampai. Itulah tujuannya," katanya.

Kristen Stewart Cari Sponsor di Sundance Film Festival



Kristen Stewart menghadiri Sundance Film Festival 2024 sebagai pemain dari 2 judul film, yaitu Love Me dan Love Lies Bleeding. Selain itu, dia saat ini sedang mencari pendanaan untuk proyek film The Chronology of Water yang disutradarainya dan telah lama dikerjakan.

“Itulah sebabnya kami ada di sini!” kata Kristen Stewart ketika ditanya apakah teleponnya mulai berdering karena pendanaan untuk film tersebut. “Saya harap saya bisa mengatakan lebih banyak lagi mengenai hal itu. Saya akan membuat film itu!”

Sebelumnya, Kristen Stewart pernah mengaku tidak tertarik mengerjakan proyek apapun sebelum film The Chronology of Water dirilis. "Saya tidak akan membuat film lain sampai saya membuat film ini. Saya akan memberitahumu itu, pastinya. Saya pikir itu akan membuat segalanya berjalan lancar," katanya. Sambil menunggu pendanaan, Kristen Stewart mengatakan dia cukup yakin akan membuat film tersebut dan syutingnya di Eropa.

VARIETY | DEADLINE

