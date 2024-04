6 Film Horor yang Mengambil Tema Teori Konspirasi untuk Alur Ceritanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak tema cerita yang dapat diangkat menjadi sebuah karya film dengan genre yang beragam. Salah satu genre yang banyak diminati adalah horor yang mampu memberikan ketegangan kepada para penontonnya.

Film dengan genre horor ini dapat digabungkan dengan berbagai tema cerita. Di antaranya adalah tentang teori konspirasi yang menjamur di seluruh dunia dan tak sedikit dipercayai orang-orang.

Kombinasi antara horor dan teori konspirasi ini menghasilkan sebuah film yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Melansir dari Screenrant, berikut beberapa film horor yang mengambil tema teori konspirasi.

Film Horor yang Mengambil Tema Konspirasi

1. The Vast of Night (2019)

The Vast of Night adalah salah satu film horor yang mengambil tema teori konspirasi. Berlatar di New Mexico tahun 1950-an, film ini merupakan kilas balik penampakan UFO yang paranoid dan rencana pemerintah untuk menutupinya.

Sierra McCormick dan Jake Horowitz berperan sebagai operator saklar dan DJ yang acaranya terganggu oleh sinyal radio yang aneh.

Setelah sinyal berakhir, seorang pria menelepon untuk berbagi pengalamannya bekerja dalam operasi militer rahasia yang melibatkan benda besar tak dikenal.

2. Kill List (2011)

Inti dari film horor Inggris ini adalah konspirasi pemerintah yang melibatkan aliran sesat yang aneh.

Diceritakan, seorang tentara bernama Jay kembali ke rumah dari tugasnya di Kyiv. Dia kemudian menerima pekerjaan sebagai pembunuh bayaran dari seorang klien misterius. Tanpa disangka, pada akhirnya Jay justru terlibat dalam ritual esoterik yang berdarah-darah.

3. Body Snatchers (1993)

Body Snatchers mengangkat kisah konspirasi tentang spesies asing yang menyerang tubuh manusia. Diceritakan, seorang ilmuwan EPA pindah bersama keluarganya ke pangkalan militer Alabama untuk menguji dampak ekologis dari latihan baru-baru ini.

Namun, ada hal yang membuat keluarga ini kesulitan bertahan hidup di wilayah tersebut. Salah satunya adalah pengambilalihan secara diam-diam setiap bentuk kehidupan manusia oleh makhluk luar angkasa.

4. The Return Of The Living Dead (1985)

Premis film ini mengambil pada teori konspirasi terkait Night of the Living Dead. Diceritakan, Frank adalah mandor di Uneeda Medical Supply. Dia memberitahu karyawan barunya, Freddy, bahwa film zombie sebenarnya didasarkan pada kisah nyata yang melibatkan bahan kimia eksperimental Angkatan Darat AS yang bisa menghidupkan kembali orang mati.

Bualan Frank tersebut menjadi kenyataan ketika dia secara tidak sengaja memecahkan sebuah wadah berisi gas beracun. Hal itu pun menjadi awal dari terjadinya kiamat zombie.

5. Without Warning (1980)

Terinspirasi dari teori konspirasi tentang predator, Without Warning adalah film fiksi ilmiah yang penuh intrik dan paranoia.

Film ini menelusuri invasi alien klasik yang datang dalam bentuk ubur-ubur dan makhluk menyerupai manusia yang sulit ditangkap yang menghantui sekelompok pekemah.

Penduduk setempat pun berusaha untuk memperingati para pekemah dengan teror ketakutan yang akan datang.

6. The Omen (1976)

Film horor yang mengambil tema teori konspirasi selanjutnya adalah The Omen. Film ini mengangkat teori konspirasi tentang kitab wahyu dari perjanjian baru yang berhipotesis tentang kedatangan antikristus. Diungkapkan juga teori-teori tentang bagaimana dan kapan sosok ini akan muncul.

The Omen bercerita tentang pasangan yang mengadopsi anak bernama Damien Thorn. Pada awalnya, semua hal berjalan baik. Namun, ketika Damien tumbuh dewasa, serangkaian peristiwa malang dan mematikan memaksa keluarga Thorn menghadapi nasib ahli waris mereka.

RADEN PUTRI

