Perjuangan Nycta Gina dan Rizky Kinos Nonton Konser Bruno Mars di Singapura

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan, Nycta Gina dan Rizky Kinos menonton konser Bruno Mars di Singapura pada Rabu, 3 April 2024. Keputusan untuk menonton konser di luar negeri bertepatan dengan bulan Ramadan bukanlah hal yang mudah, tertuma bagi Gina.

"Syungguh pergulatan akbar ini sebelum akhrnya memutuskan jadi nonton Bruno Mars.. karena emang pas banget bulan puasa," tulis Gina di Instagram pada Kamis, 4 April 2024.

Ini adalah pengalaman pertama bagi Gina menonton konser di luar negeri sambil berpuasa. Menurutnya, cukup berat namun dia berusaha menghibur diri dengan mengungkapkan rasa bangganya bisa mendapatkan pengalaman buka puasa di National Stadium Singapore.

"Ternyata begini rasanya puasa-puasa melancong ke negara orang, dahlaah sahurnya duluan di jakarta, bukanya lebih malem tapi ya gaya dikit buka puasanya di national stadium walopun ngemper," tulisnya.



Nycta Gina Kapok Nonton Konser saat Puasa

Nycta Gina dan Rizky Kinos hanya berdua menonton konser Bruno Mars. Mereka tidak mengajak serta kedua anaknya. Pasangan yang menikah pada 2015 ini kompak mengenakan kaus putih polos.

Seperti penonton konser kebanyakan, Gina dan Kinos mulai berjalan kaki ke National Stadium Singapore beberapa jam sebelum acara dimulai untuk menghindari kerumunan. Cuaca yang tidak menentu menjelang konser membuat mereka cukup terganggu. "Panas, mendung, hujan, panas lagi. PHP banget cuacanya," tulis Gina di Instagram Story.

Begitu sampai di kawasan lokasi konser, Gina mulai lelah dan akhirnya duduk di lantai sambil bersandar ke tembok. Momen tersebut direkam oleh Kinos di Instagram. "Capek, mas, puasa, dari tadi kita jalan mulu," kata Gina.

Dalam video tersebut, Gina juga menuliskan, "Kata akumah ga usah nonton konser lah kalo lagi puasa."



Keseruan Nycta Gina dan Rizky Kinos Nonton Bruno Mars Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Namun perjuangan Gina dan Kinos akhirnya terbayarkan dengan aksi panggung Bruno Mars. Keduanya sengaja memilih area tribun tengah untuk menyaksikan pelantun "Just the Way You Are" itu secara langsung, meski jaraknya jauh dari panggung.

"Ya namanya juga usia, dari jauh ada nontonnya, udah ga kuat diri lama-lama," tulis Gina.

Selama konser berlangsung Gina merekam beberapa penampilan Bruno Mars dan bernyanyi bersama Kinos. Terlihat konser yang digelar selama 3 hari di Singapura tersebut menggunakan berbagai efek cahaya dan sinar laser. "Kudu pake sunglasses kayanya nonton ni konser," tulis Gina.

Adapun salah satu lagu Bruno Mars yang mengingatkan Gina ke masa lalunya sebagai penyiar radio adalah "Grenade". Gina akhirnya bisa menyaksikan langsung lagu tersebut dibawakan oleh Bruno Mars di atas panggung. "Mengingatkan awal siaran radio lagu ini sering berkumandang di pagi hari," tulis Gina.

Konser Bruno Mars di Singapura hanya tersisa hari ini dan besok, yaitu pada 5 dan 6 April 2024 di lokasi yang sama. Sebelumnya, Bruno Mars telah sukses menggelar konser di Thailand pada 30 dan 31 Maret 2024. Sejumlah artis Indonesia juga turut datang menontonnya.

Pilihan Editor: Rencana Konser Bruno Mars di Indonesia, Sandiaga Uno: Masih Tunggu Kepastian