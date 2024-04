Rencana Konser Bruno Mars di Indonesia, Sandiaga Uno: Masih Tunggu Kepastian

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar konser Bruno Mars yang disebut-sebut akan dilaksanakan di Indonesia, baru-baru ini ditanggapi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno usai acara Weekly Brief With Sandi Uno (WBSU) Extended di Manhattan Hotel Jakarta pada Senin, 1 April 2024.

Konser Bruno Mars Sedang Direncanakan oleh Promotor

Sandiaga Uno mengatakan, kabar rencana konser itu telah dilaporkan oleh promotor ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), namun belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan.

"Kami belum dapat kepastian karena masih nunggu kepastian Bruno Mars, dalam satu dua hari masih diajukan oleh tim promotor," kata Sandiaga Uno.

Ia meminta semua media dan masyarakat Indonesia yang menantikan pemilik nama asli Peter Gene Hernandez, untuk sabar menunggu perkembangan informasi resmi dari promotor mengenai tanggal dan tempat untuk penyelenggaraan konser Bruno Mars di Indonesia.

"Teman-teman sabar, mohon tunggu rilis resmi dari manajemen Bruno Mars ya. Kalau (sudah) keluar, nanti sudah sepatutnya akan kami fasilitasi," ujarnya.

Konser Bruno Mars di 3 Negara Asia

Sebelumnya, kabar konser Bruno Mars itu telah lama diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia sejak 2023 lalu. Saat itu Bruno Mars sedang gencar-gencarnya mengumumkan jadwal tur konser di berbagai negara Asia, yaitu Jepang, Thailand dan Singapura.

Pelantun lagu "Just The Way You Are" itu telah sukses menyambangi Jepang beberapa bulan lalu. Ia konser di Tokyo Dome selama tujuh hari, yaitu pada 11, 13, 14, 16, 18, 20, dan 21 Januari 2024 lalu.

Setelah sukses di Jepang, konser Bruno Mars kembali dilanjutkan di dua negara Asia secara berturut-turut yaitu Thailand dan Singapura. Melalui Instagram resmi, promotor Live Nation Tero mengumumkan bahwa konser Bruno Mars akan dilakukan di Thailand sebanyak satu hari.

Namun, ada perubahan pada Sabtu, 16 Maret yang lalu, promotor mengabarkan jika Bruno Mars akan menambah konsernya sehari lagi di Thailand yaitu pada Ahad, 31 Maret 2024. Setelah dari Thailand, Bruno Mars akan manggung di Singapura pada 3, 5 dan 6 April mendatang.

YUNI RAHMAWATI | RIRI RAHAYU

