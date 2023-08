Digugat atas Pelecehan Seksual, Lizzo akan Tuntut Balik Mantan Penarinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper Amerika, Lizzo berencana untuk menuntut balik mantan penari yang menuduhnya melakukan pelecehan seksual hingga diskriminasi ras dan agama. Pengacara Lizzo, Marty Singer membeberkan foto yang memperlihatkan tiga mantan penari tidak terlihat mengalami masalah seperti dalam gugatan.

Dalam foto yang dibagikan Marty Singer pada Rabu, 23 Agustus 2023, tiga penggugat Lizzo yaitu Arianna Davis, Crystal Williams, dan Noelle Rodriguez, terlihat bahagia berjalan-jalan di belakang panggung. Mereka berfoto bersama pemain dari pertunjukan kabaret topless Crazy Horse pada 5 Maret 2023 di Paris. Momen tersebut terjadi setelah mereka mengklaim Lizzo memaksanya untuk menghadiri pertunjukan saat tur.

"Gambar-gambar ini menunjukkan ketiga penggugat bersuka ria di belakang panggung setelah pertunjukan topless diambil setelah kunjungan mereka pada Februari 2023 ke Bananenbar di Amsterdam yang mereka keluhkan dalam gugatan mereka," tulis Marty Singer.



Pengacara Lizzo Klaim Gugatan dari Mantan Penari Palsu

Menurut Singer, ketiga penari tersebut kembali terlibat dalam tur Lizzo setelah dari Paris. Bulan berikutnya, Arianna diduga menyerahkan rekaman audisi ke acara TV Lizzo Watch Out for the Big Grrrls, di mana dia mengaku ingin mengikuti jejaknya.

“Foto dan video yang tak terbantahkan ini, bersama dengan bukti tambahan yang substansial, membuktikan kontradiksi yang mencolok antara apa yang diklaim penggugat dalam gugatan palsu mereka dan apa yang sebenarnya dibuktikan oleh fakta,” kata Singer. "Gugatan tersebut palsu. Lizzo bermaksud untuk menuntut tuntutan jahat setelah dia menang dan klaim palsu ini ditolak."



Mantan Penari Tetap Gugat Lizzo

Pengacara para mantan penari, Neama Rahmani, punya pendapat berbeda mengenai foto kliennya yang tersenyum itu. "Tentu saja, mereka ingin mempertahankan pekerjaan mereka. Mereka memiliki banyak tagihan yang harus dibayar sama seperti orang lain, namun mereka akhirnya sudah muak dengan pelecehan tersebut. Kami mendukung setiap klaim dalam gugatannya dan menantikan persidangan," katanya.

Rahmani menyebut komentar Singer sebagai tindakan yang mempermalukan korban dan mengatakan bahwa komentar tersebut tidak mengubah fakta apa pun dalam gugatan. "Arianna, Noelle dan Crystal cukup berani untuk mengungkapkan cerita mereka dan mereka tidak berencana untuk mundur dalam menghadapi taktik intimidasi yang dilakukan oleh pengacara Lizzo. Kami klien tetap teguh dan menantikan hari mereka di pengadilan,” kata Rahmani.

Dalam gugatannya, Lizzo dituduh mengundang para penari untuk menghadiri sebuah acara tanpa memberitahu bahwa itu adalah pertunjukan kabaret topless atau telanjang. Mantan penari Lizzo mengaku dipaksa untuk menyentuh penari telanjang dan melakukan sejumlah aksi tidak senohon sesuai keinginan sang penyanyi. Setelah gugatan diajukan awal bulan ini, Lizzo menanggapinya dengan menyatakan bahwa dia bukan penjahatnya.

PEOPLE | TMZ

