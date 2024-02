4 Anggota BTOB Membentuk Label Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Empat anggota grup K-Pop BTOB, Eunkwang, Minhyuk, Hyunsik, dan Peniel mendirikan label baru yang dinamai BTOB Company. Laporan Soompi, dikutip Antara, perusahaan hiburan komprehensif DOD mengumumkan pendirian label BTOB Company untuk keempat anggota BTOB tersebut.

DOD menyampaikan, Eunkwang, Minhyuk, Hyunsik, dan Peniel akan melanjutkan kegiatan mereka di bawah label baru. BTOB Company baru-baru ini telah mencapai kesepakatan dengan Cube Entertainment mengenai penggunaan hak merek dagang untuk nama grup BTOB. Itu berarti mereka bisa melanjutkan aktivitas dengan nama grup.

Perwakilan dari BTOB Company menyatakan, mereka akan mendukung Eunkwang, Minhyuk, Hyunsik, dan Peniel juga kegiatan BTOB. BTOB yang beranggota Eunkwang, Minhyuk, Changsub, Hyunsik, Peniel, dan Sungjae debut dalam naungan Cube Entertainment pada 2012

Beberapa anggota memutuskan untuk melanjutkan aktivitas individu dengan agensi lain setelah kontrak eksklusif mereka dengan Cube Entertainment berakhir. Eunkwang, Minhyuk, Hyunsik, dan Peniel memilih untuk mendirikan label sendiri.

Sebelumnya, para anggota BTOB telah menjalani kontrak eksklusif dengan Cube Entertainment, agensi tempat mereka debut pada Maret 2012. Selama bertahun-tahun, mereka telah meraih pencapaian dengan hit seperti Missing You (2017), Only One for Me (2018), dan Beautiful Pain (2018).

Dikutip dari Korea JoongAng Daily, Lee Chang Sub telah bergabung dengan Fantagio. Adapun Yook Sung-jae menandatangani kontrak dengan IWill Media. Hyunsik baru-baru ini merilis album solo keduanya, The Young Man and the Deep Sea. Eunkwang menjadi salah satu juri dalam program kompetisi vokal Build Up di Mnet. Lee Chang Sub juga aktif dalam teater musikal dan sebagai pembawa acara dalam acara variasi YouTube Jengwaja. Itu semua anggota yang tak berminat lanjut setelah berakhir kontrak ekslusif dengan Cube Entertainment.

RAFI AZHARI | ANTARA

