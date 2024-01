Setelah Masa Hiatus Ahyeon Kembali Bergabung BABYMONSTER, Berikut Profilnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ahyeon idol K-pop akhirnya mengakhiri masa hiatusnya dengan kembali bergabung bersama BABYMONSTER. Ia segera memulai aktivitasnya lewat mini album atau EP BABYMONSTER yang akan dirilis pada April 2024.

“Kesehatan Ahyeon telah pulih sepenuhnya, dan mulai hari ini, dia kembali ke YG Entertainment dan sedang merekam lagu untuk album (yang akan datang),” kata Yang Hyun Suk selaku pendiri dan kepala produser YG Entertainment dalam video yang diunggah di Youtube pada Rabu malam, 24 Januari 2024 waktu Indonesia.

Sebelumnya, Ahyeon melewatkan debut grup pada 27 November 2023 karena masalah kesehatan. Kini setelah Ahyeon kembali, BABYMONSTER akan tampil dengan formasi lengkap, yaitu tujuh anggota. Mereka adalah Ruka, Pharita, Asa, Rami, Rora, Chiquita, dan Ahyeon.

YG Entertainment telah mengkonfirmasi bahwa Ahyeon akan kembali bergabung dengan BABYMONSTER.Ia muncul pertama dengan single Stuck in The Middle. Setelah mengumumkan kembali bergabungnya Ahyeon, BABYMONSTER telah meluncurkan teaser pertama mereka untuk single pra-rilis Stuck In The Middle. Single tersebut akan dirilis pada 1 Februari 2024 pukul 12 pagi waktu Korea Selatan.

Berikut profil Ahyeon yang telah kembali beraktivitas bersama BABYMONSTER.

Seperti yang dilansir dari Kpoping, wanita yang berkebangsaan Korea Selatan itu, memiliki nama lengkap Jung Ahyeon. Lahir pada 11 April 2017 di Toegye-dong, Chuncheon, Gangwon-do, Ahyeon pertama kali diperkenalkan pada industri K-Pop saat mengikuti survival yang berada di bawah naungan YG Entertainment. Wanita yang masih berusia 16 tahun itu, melewatkan momen debut bersama dengan anggota BABYMONSTER lainnya karena masalah kesehatan pada 15 November 2023.

Berbekal pendidikan di Sekolah Menengah Seni Hanlim, Ahyeon melatih kepiawaiannya dalam menari yang ia tekuni sejak kecil. Dalam hal ini ayahnya yang merupakan sang pendukung besar cita-citanya menjadi penari, ia sering merekam video tariannya. Kemudian mimpinya terwujud ketika menjadi trainee di YG Entertainment selama 4 tahun. Hingga pada 30 Desember 2022, agensi tersebut meluncurkan poster yang mengumumkan rencana untuk meluncurkan debut grup baru.

Pada 1 Januari 2023 melalui video Youtube berjudul YG Next Movement, nama grup telah diumumkan, yakni BABYMONSTER. Ahyeon terlihat sedang berlatih yang mengkonfirmasi statusnya sebagai anggota grup. Pada 16 Januari, Ahyeon diperkenalkan melalui pertunjukan langsung sebagai anggota kedua BABYMONSTER yang akan direncanakan debut pada 27 November 2023.

Ahyeon sempat diterima di audisi yang diselenggarakan oleh JYP dan Banana Culture, tetapi ia memilih berkarir di YG Entertainment. Ia akhirnya berhasil menjadi trainer YG pada 2018 dan lulus audisi putaran pertama pada bulan Februari. Sampai sekarang ia telah berlatih di YG selama empat tahun.

Dalam video yang diunggah ke Youtube YG Entertainment pada Minggu, 15 Januari 20234 menampilkan Ahyeon yang sedang melakukan cover lagu “Sway with Me” karya Saweetie dan GALXARA. Ia menunjukkan kepiawaiannya dalam bernyanyi hingga rap. Dugaan para penggemar BABYMONSTER bahwa Ahyeon akan menduduki posisi vokal sekaligus rapper di grup tersebut.

YG Entertainment memang belum secara resmi mengumumkan posisi Ahyeon sebagai apa di BABYMONSTER, tetapi dengan talenta rap dan vokal yang ia bawakan, Ahyeon telah menarik perhatian dari para penggemar.

Itulah profil Ahyeon BABYMONSTER yang kerap diperbincangkan karena memiliki visual yang mirip dengan Jennie Blackpink, bahkan anggota Le Sserafim.

