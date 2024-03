Chicken Nugget, Mengenal 3 Pemeran Utama Drakor Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Chicken Nugget sudah tayang di Netflix pada 15 Maret 2024. Serial ini diadaptasi dari komik webtoon berjudul sama karya Park Ji Dok. Aktor Ryu Seung Ryong dan Ahn Jae Hong menjadi dua pemeran utama serial Chicken Nugget.

Chicken Nugget bercerita tentang Choi Sun Man (Ryu Seung Ryong) berusaha mengembalikan putrinya Min Ah (Kim Yoo Jung), yang berubah menjadi chicken nugget setelah memasuki mesin misterius. Ahn Jae Hong berperan sebagai pekerja magang Ko Baek Joong, yang menyukai Choi Min Ah.

Chicken Nugget bermula memperkenalkan Choi Seon Man yang memiliki perusahaan mesin kecil-kecilan. Seon Man memiliki satu staf bernama Go Baek Joong sebagai magang. Namun, sebenarnya Baek Jong diam-diam menyimpan perasaan terhadap anak perempuan Seon Man, Choi Min Ah yang diperankan Kim Yoo Jung.

Pemeran Chicken Nugget

1. Ryu Seung Ryong

Dikutip dari Asian Wiki, Ryu Seung Ryong memerankan karakter Choi Sun Man dalam drakor Chicken Nugget. Ia pemilik perusahaan mesin dan ayah dari Choi Min A. Chicken Nugget mengajak aktor kawakan tersebut sebagai pemeran utama. Ryu Seung Ryong aktor kelahiran 29 November 1970.

Ryu Seung Ryong merasakan kesuksesannya selepas penayangan film Miracle in Cell No 7 yang rilis pada 2013. Belakangan namanya Ryu Seung Ryong melejit setelah berperan dalam drakor Moving.

2. Ahn Jae Hong

Ahn Jae Hong memerankan karakter Go Baek Joong, karyawan magang di perusahaan Choi Sun Man yang menyukai Choi Min Ah. Ahn Jae Hong belum lama tampil di drakor Long Time No Sex bersama Esom. Ia salah satu aktor Korea Selatan yang namanya naik drastis berkat serial Reply 1988.

Ahn Jae Hong telah muncul di berbagai drakor populer, termasuk Fight for My Way, Kingdom Season 2, dan Mask Girl. Chicken Nugget proyek drama kedua Ahn Jae Hong pada 2024, setelah Long Time No Sex.

3. Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung sebagai Choi Min Ah, putri Choi Sun Man yang berubah menjadi ayam goreng karena mesin aneh di pabrik ayahnya. Chicken Nugget adalah drakor terbaru dia setelah My Demon yang rilis pada akhir 2023.

Jung antusias menerima tawaran sebagai pemeran dalam drama terbaru, Chicken Nugget. Dia memerankan karakter tak biasa, seorang yang tiba-tiba berubah menjadi chicken nugget.

"Sejak saya membaca naskahnya, saya tahu saya ingin menjadi bagian dari produksi ini. Alur ceritanya membuat saya tersenyum. Saya tidak sabar untuk mendalaminya," kata Kim Yoo Jung dalam konferensi pers di Seoul pada Rabu, 13 Maret 2024.

Dahulu, Kim Yoo Jung salah satu aktris cilik Korea Selatan. Kim Yoo Jung masuk bilang seni peran pada usia muda. Kim So Hyun, Park Eun Bin, Lee Se Young, dan Moon Ga Young merupakan mantan aktris cilik yang masih populer hingga sekarang.

LAILI IRA I MARVELA | ASIAN WIKI

