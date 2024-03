The Boys Season 4 Tayang 13 Juni 2024, Simak Sinopsisnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial The Boys Season 4 dijadwalkan tayang perdana pada Kamis, 13 Juni 2024 di Prime Video. Untuk merayakan ulang tahun Homelander, Prime Video juga merilis poster terbaru dari musim keempat serial drama hit global pemenang Emmy Award ini.

Sinopsis The Boys Season 4

Di musim keempat The Boys, dunia sedang berada di ambang kehancuran. Victoria Neuman (Claudia Doumit) semakin dekat dengan Ruang Oval dan berada di bawah pengaruh kuat Homelander (Antony Starr) yang sedang mengumpulkan kekuasaannya. Butcher (Karl Urban), yang hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, telah kehilangan putra Becca dan pekerjaannya sebagai pemimpin The Boys.

Para anggota timnya pun sudah muak dengan kebohongannya. Dengan pertaruhan yang semakin besar, mereka harus menemukan cara untuk bekerja sama dan menyelamatkan dunia sebelum terlambat.

The Boys dibintangi oleh Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, dan Cameron Crovetti. The Boys Season 4 akan menyambut Susan Heyward, Valorie Curry, dan Jeffrey Dean Morgan ke dalam jajaran pemain.

Jadwal Tayang The Boys Season 4

Drama yang penuh kekejaman ini akan menghadirkan tiga episode pertama pada 13 Juni 2024, diikuti dengan episode baru setiap minggunya, dan diakhiri dengan episode terakhir yang epik pada Kamis, 18 Juli 2024.

Terdiri dari total delapan episode, serial ini akan tayang secara eksklusif di Prime Video di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia.

The Boys merupakan adaptasi dari komik terlaris The New York Times karya Garth Ennis dan Darick Robertson, yang juga berperan sebagai produser eksekutif, dan dikembangkan oleh produser eksekutif dan showrunner Eric Kripke. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn, Judalina Neira, Ken F. Levin, dan Jason Netter juga turut berperan sebagai produser eksekutif. The Boys diproduksi oleh Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios dengan Kripke Enterprises, Original Film, dan Point Grey Pictures.

