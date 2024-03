Film The Idea of You akan Dirilis 2 Mei 2024 di Prime Video

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Idea of You akan dirilis secara global di Prime Video pada 2 Mei 2024. Film romantis ini diadaptasi dari buku berjudul sama karya Robinne Lee yang terbit di tahun 2017.

Selama 115 menit The Idea of You akan mengajak penonton fokus pada kisah cinta Solène, yang diperankan Anne Hathaway, dan Hayes, yang diperankan Nicholas Galitzine. Solène, seorang ibu tunggal berusia 40 tahun, tiba-tiba bertemu Hayes, saat menemani putri remajanya menonton Festival Musik Coachella.

Film The Idea of You. (dok. Prime Video)

Seketika dia langsung merasakan ketertarikan yang kuat. Solene pun menjalin kisah cinta tak terduga dengan Hayes, yang merupakan vokalis band terpopuler August Moon. Pasangan berbeda usia 16 tahun ini seperti dimabuk asmara.

Sayangnya, romansa mereka terhalang ketenaran. Sebagai kekasih vokalis utama sebuah band terkenal, Solène juga harus siap menjadi sorotan. Bagaimana kisah asmara mereka? Nantikan kelanjutannya di Prime Video pada 2 Mei 2024 mendatang.

Festival Film SXSW

The Idea of You akan diputar sebagai film penutup Festival FIlm SXSW pada 16 Maret 2024, seperti dikutip dari keterangan pers Prime Video. Film ini menandai kembalinya sutradara Michael Showalter ke Festival Film SXSW setelah enam tahun. Di mana ia melakukan debutnya dan menampilkan berbagai proyek seperti Hello My Name is Doris (2015) dan The Big Sick (2017). Kedua proyek ini memenangkan kategori Audience Award di festival tersebut.

Film The Idea of You. (dok. Prime Video)

Trailer dan soundtrak resmi

Gambaran sekilas romansa sekaligus lika-liku hubungan Solène dan Hayes dapat dilihat melalui trailer resmi The Idea of You yang sudah dirilis. Selain itu, lagu utama dari soundtrack film yang ditampilkan dalam trailer, "Dance Before We Walk", juga sudah dirilis. Keseluruhan soundtrack film akan tersedia bersamaan dengan filmnya dirilis.

Film The Idea of You. (dok. Prime Video)

Tentang film The Idea of You

The Idea of You disutradarai oleh Michael Showalter. Dia bersama Jennifer Westfeldt menulis skenarionya yang diadaptasi dari buku judul yang sama karya Robinee Lee. Selain Anne Hatthaway dan Nicholas Galitzine, film dama romantis ini juga dibintangi oleh Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld Jordan Aaron Hall, Mathilda Guanopoulos, dan masih banyak lainnya.

