Kang Tae Oh Pertimbangkan Main Drama Komedi Romantis Terbaru Usai Wamil

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kang Tae Oh mendapat tawaran untuk membintangi drama komedi romantis terbaru yang akan datang. Ini akan menjadi proyek pertamanya setelah menyelesaikan wajib militer.

Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh OSEN pada Senin, 18 Maret 2024. Disebutkan bahwa Kang Tae Oh telah memutuskan untuk membintangi drama berjudul Potato Research Institute.

Menanggapi hal tersebut, agensi Kang Tae Oh akhirnya angkat bicara. "Potato Research Institute adalah proyek yang saat ini sedang dipertimbangkan secara positif oleh Kang Tae Oh," kata Man of Creation.



Tentang Drama Potato Research Institute

Potato Research Institute adalah drama komedi romantis yang berlatar belakang lembaga penelitian kentang pedesaan. Kang Tae Oh sedang dalam pembicaraan untuk peran pemeran utama, karakter yang diberkati dengan penampilan sempurna namun merupakan orang luar yang juga memiliki pesona tak terduga.

Drama ini menandai kolaborasi lain antara pencipta Rookie Historian Goo Hae Ryung, dengan penulis Kim Ho Soo dan sutradara Kang Il Soo.

Potato Research Institute kabarnya akan tayang di tvN pada paruh kedua tahun 2024 atau 2025.



Kang Tae Oh akan Selesai Wamil 19 Maret 2024

Kang Tae Oh mulai menjalani wajib militer pada 20 September 2022. Dijadwalkan Kang Tae Oh akan menyelesaikan wajib militernya pada Selasa, 19 Maret 2024.

Kang Tae Oh mendaftar untuk tugas pertahanan nasional, memasuki pusat pelatihan rekrutmen divisi ke-37 yang berlokasi di Kabupaten Jeungpyeong, Provinsi Chungcheong Utara. Ia menerima pelatihan dasar selama empat minggu dan kemudian bertugas sebagai tentara aktif selama 18 bulan. Setelah menyelesaikan pelatihan dasar militer, ia menjabat sebagai asisten instruktur selama sisa tahun dinas militernya.

Kang Tae Oh memulai debutnya sebagai bagian dari grup aktor 5urprise di bawah Fantagio dengan serial web After School: Lucky or Not. Lalu ia telah muncul dalam peran pendukung dalam drama The Tale of Nokdu, My First First Love, Run On dan Doom at Your Service.

Kang Tae Oh menjadi peran utama sebagai Lee Jun Ho dalam drama berbasis hukum Extraordinary Attorney Woo pada Juni 2022 yang membuatnya semakin terkenal. Bertindak sebagai bagian dari tim litigasi, chemistry-nya dengan Park Eun Bin membuat para penggemar terkesan.

SOOMPI | OSEN

