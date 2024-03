Deretan Drakor yang Dibintangi Kim Soo Hyun, Terbaru Queen of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Queen of Tears sudah tayang pada 9 Maret 2024. Drakor ini dibintangi oleh Kim Soo Hyun. Drakor ini menandakan kembalinya Kim Soo Hyun dalam perfilman setelah tiga tahun absen berakting. Terakhir, ia bermain dalam drama One Ordinary Day pada 2021.

Drakor Queen of Tears yang tayang di Netflix menceritakan tentang kehidupan rumah tangga sepasang istri dan suami yang sedang berjuang melalui krisis. Pasangan suami istri tersebut diperankan oleh Kim Soo Hyun sebagai Baek Hyun Woo dan Kim Ji Won sebagai Hong Hae In.

Drakor yang pernah Dibintangi Kim Soo Hyun

1. One Ordinary Day (2021)

Dikutip dari Kim Soo Hyun, drama yang terakhir dibintangi Kim Soo Hyun One Ordinary Day. Drama ini mengisahkan tentang sistem peradilan pidana melalui kisah sengit dua pria seputar pembunuhan wanita.

Hyun Soo (Kim Soo Hyun), seorang mahasiswa biasa tiba-tiba menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan. Cuma Shin Joong Han (Cha Seung Won) yang bersedia menjadi pengacara untuk membantu Hyun Soo. Baru saja lulus sekolah hukum, peran Joong Han dalam kasus Hyun Soo membawa kehidupannya berubah.

2. It’s Okay to Not Be Okay (2020)

Drama ini mengisahkan Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun), petugas kesehatan masyarakat di bangsal psikiatri. Ia sosok yang cerdas, bersimpati, dan sabar. Di sisi lain, Ko Moon Young (Seo Yea Ji) adalah penulis cerita anak-anak yang mengalami gangguan kepribadian antisosial sehingga tampak egois, sombong, dan kasar. Mereka jatuh cinta yang membawa proses menemukan jiwa dan identitas.

3. My Love From the Star (2013)

Drama ini bercerita tentang Do Min Joon (Soo Hyun), alien yang mendarat di Bumi 400 tahun silam selama periode Dinasti Joseon. Ia juga memiliki kemampuan fisik yang ditingkatkan penglihatan, pendengaran, dan kecepatan.Ia menemukan, dirinya memiliki tiga bulan tersisa di Bumi. Saat itulah, ia bertemu Cheon Song Yi (Jun Ji Hyun), bintang hallyu terbesar di Korea.

4. Dream High (2011)

Dream High mengisahkan tentang enam siswa Kirin Art High School yang bekerja untuk mencapai impian menjadi bintang musik industri musik Korea. Go Hye Mi (Bae Suzy) siswa yang mengambil jurusan musik klasik, kemudian masuk Kirin Art High School untuk melunasi utang ayahnya.

Ia perlu mendapat dua siswa lain agar bisa mendaftar di sekolah secara kondisional. Kedua siswa tersebut Song Sam Dong (Soo Hyun), warga perdesaan dan Jin Guk (Ok Taec Yeon) yang ditemui ketika mencoba melarikan diri dari rentenir. Saat di sekolah, mereka bertemu dengan siswa lain yang juga memiliki impian besar, tetapi harus melalui berbagai tantangan.

5. Father’s House (2009)

Father’s House mengisahkan kehidupan Kang Man Ho (Choi Min Soo) pada 1988. Ia merupakan stuntman berusia 30-an yang memiliki hubungan spesial dengan pianis, Lee Hyun Jae (Moon Jung Hee). Man Ho pun dituntut harus belajar merawat anak mereka, Kang Jae Il (Kim Soo Hyun).

