House of The Dragon Musim 2 Bakal Tayang Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekuel serial House of The Dragon akan tayang pada awal musim panas 2024. Hal tersebut dikemukakan oleh kepala jarungan HBO, Casey Bloys, saat menghadiri jumpa pers di New York, Amerika Serikat, Kamis 2 November 2023.

Dalam kesempatan itu trailer perdana House Of The Dragon juga ditayangkan secara eksklusif. Namun sayangnya rincian mengenai trailer perdana itu masih dirahasiakan.

Casey juga mengungkapkan spin-off serial lainnya, yaitu A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Dia menjelaskan proses syuting spin-off itu akan dimulai pada musim semi mendatang, kecuali pemogokan SAG-AFTRA yang sedang berlangsung berakhir pada saat itu.

House Of The Dragon 2 dan aksi mogok SAG-AFTRA

Syuting House Of The Dragon musim kedua dimulai pada bulan Mei 2023. Meskipun para penulis melakukan pemogokan di Amerika Serikat karena produksi dilanjutkan di Inggris. Menurut sumber Variety, skrip untuk serial tersebut telah diselesaikan selama beberapa waktu dan hal itu tidak akan berpengaruh pada pembuatan film.

Pembuatan film juga tidak terpengaruh oleh pemogokan karena peraturan serikat pekerja setempat. Pemeran serial ini sebagian besar terdiri dari aktor Inggris yang bekerja di bawah kontrak Equity, bukan SAG-AFTRA.

Meskipun Equity telah menyuarakan dukungannya terhadap serikat pekerja Hollywood, anggota Equity tidak diizinkan secara hukum untuk melakukan aksi mogok sebagai bentuk solidaritas.

Menurut memo serikat pekerja, karena undang-undang anti-serikat buruh yang ada di Inggris, anggota SAG-AFTRA yang saat ini bekerja berdasarkan perjanjian perundingan bersama Equity UK harus terus melapor untuk bekerja.

Sebab itu, meskipun House Of The Dragon merupakan serial HBO yang berbasis di Amerika Serikat, aktor yang tergabung dalam SAG-AFTRA namun bekerja di Inggris berdasarkan kontrak Equity, wajib melapor untuk bekerja.

Ryan Condal, showrunner dan produser eksekutif serial House Of The Dragon, memberikan bocoran tentang musim kedua. "Semua karakter favoritmu akan segera bersekongkol di meja dewan, berbaris dengan pasukannya, dan menunggangi naganya ke medan perang," ujarnya.

House Of The Dragon berlatar 200 tahun sebelum peristiwa Game of Thrones dan didasarkan pada novel berjudul Fire & Blood karya George R.R. Martin. Musim pertama tayang pada 21 Agustus 2022, sebanyak 10 episode.

DAILY MAIL | VARIETY

