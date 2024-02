5 Fakta Ruy Iskandar Aktor Keturunan Indonesia yang Jadi Perwira Kerajaan Api di Film Avatar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial live action Avatar: The Last Airbender yang dirilis Netflix pada 22 Februari 2024 berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kehadiran aktor Indonesia, Ruy Iskandar, yang turut membintangi serial tersebut.

Dalam film itu, Ruy Iskandar akan berperan menjadi Letnan Jee, seorang perwira senor di kapal Zuko, pangeran dari kerajaan api. Ruy Iskandar lahir pada tanggal 27 Juni 1984 di Indonesia. Meski lahir di Indonesia, perjalanan karier Ruy Iskandar sebagai seorang aktor tidak terlepas dari keberaniannya mengejar mimpi. Ia menambah daftar seniman peran keturunan Indonesia yang berkarier di blantika perfilman dunia.

Berikut adalah 5 fakta menarik tentang aktor berbakat ini yang perlu Anda ketahui:

1. Perjalanan Karier

Dilansir dari Rotten Tomatoes, Ruy Iskandar tidak pernah membayangkan menjadi seorang aktor saat masih kecil, bahkan hingga hampir menyelesaikan sekolah menengah. Namun, segalanya berubah ketika ia mengambil kelas teater secara kebetulan dan justru terpikat oleh seni tersebut.

Dari situlah, ia mulai mengembangkan minatnya dalam akting, yang akhirnya membawanya ke New York University's Graduate Acting Program. Setelah lulus pada 2010, Iskandar mulai muncul dalam berbagai pertunjukan di Chicago dan New York.

2. Jejak Karier di Panggung Broadway dan Off-Broadway

Sebelum terjun ke dunia televisi dan film, Ruy Iskandar telah membuktikan bakatnya di atas panggung Broadway dan Off-Broadway.

Dikutip dari Geffen Playhouse, ia telah berperan dalam berbagai pertunjukan termasuk Macbeth di Lincoln Center, The Tempest di LA Philharmonic, Dance and the Railroad di Signature Theatre, dan banyak lagi.

Pengalamannya yang luas ini menunjukkan kemampuannya sebagai seorang aktor serbaguna yang mampu beradaptasi dengan berbagai genre dan platform.

3. Terlibat dalam Serial TV Terkenal

Sebelum terkenal melalui perannya dalam Avatar: The Last Airbender, Ruy Iskandar telah mengukir jejak dalam beberapa serial televisi terkenal. Dilansir dari IMDb, ia telah muncul dalam serial seperti The Blacklist, Gotham, Benders, Sneaky Pete, dan The Rookie.

4. Kontribusi dalam Dunia Film dan Sutradara

Selain menjadi seorang aktor, Ruy Iskandar juga terlibat dalam beberapa proyek film. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak perannya di televisi, namun ia tetap meninggalkan jejak yang cukup signifikan. Salah satu film yang mencatat namanya adalah Yes Day pada 2021. Selain itu, ia juga terlibat dalam beberapa proyek sebagai sutradara, termasuk film pendek berjudul Rex pada 2016.

5. Pencapaian Gemilang dalam Avatar: The Last Airbender

Pada 2024, Ruy Iskandar bergabung dengan serial live action Avatar: The Last Airbender sebagai Lieutenant Jee. Serial ini merupakan adaptasi dari serial animasi yang sangat populer dengan judul yang sama. Ruy Iskandar menjadi satu-satunya aktor Indonesia yang terlibat dalam produksi ini.

