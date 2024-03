Jadwal Tayang Diundur, Ini Sinopsis Drama Missing Crown Prince

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru dari MBN, Missing Crown Prince mengumumkan akan memundurkan jadwal penayang perdananya lima minggu lebih lambat dari rencana semula. Drakor yang dibintangi aktor sekaligus penyanyi Suho EXO ini baru akan dirilis pada 13 April 2024 mendatang. Sebelumnya, drama ini dijadwalkan rilis pada 9 Maret 2024.

“Untuk menyampaikan cerita yang berkembang dengan baik dan tanpa cela, kami memutuskan untuk menunda pemutaran perdana Missing Crown Prince. Setelah persiapan yang matang, kami akan menyambut Anda dengan produksi dengan kualitas terbaik dan cerita yang dibuat dengan cermat. Harap nantikan penayangan perdana Missing Crown Prince pada 13 April pukul 9:40 malam KST,” bunyi keterangan resmi tim produksi drama, dikutip dari Soompi.

Lantas, bagaimana sinopsis Missing Crown Prince yang dibintangi Suho EXO? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis Missing Crown Prince

Missing Crown Prince adalah drama spin-off dari Bossam: Steal the Fate yang pernah mencetak rekor untuk rating penonton tertinggi dalam sejarah MBN. Drama ini ditulis oleh Kim Ji Soo dan Park Chul yang juga membuat serial aslinya.

Ini merupakan drama komedi romantis yang mengambil latar era Joseon. Diceritakan, seorang putra mahkota bernama Lee Geon diculik oleh seorang wanita yang bernama Choi Myung Yoon. Dia adalah putri tunggal dari tabib kerajaan, Choi Sang Rok.

Penculikan itu ternyata sudah direncanakan oleh Choi Myung Yoon. Pasalnya, dia ingin menikah dengan putra mahkota dan masuk ke Istana.

Selama masa penculikan itu, Choi Myung Yoon dan Lee Geon bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, di tengah ketegangan itu romansa justru tumbuh di antara mereka.

Melansir dari Soompi, dalam teaser yang dirilis oleh MBN untuk drama ini, terlihat seorang pembunuh yang menyusup ke istana. Lee Geon kemudian berkata, “Apakah menurutmu membunuhku saja akan menyembunyikan rahasia buruk itu?”

Bersamaan dengan narasi, “Tidakkah menurut Anda aneh jika dua dayang mengajukan diri?” teasernya memperlihatkan sesosok mayat di danau sehingga menimbulkan misteri dan ketegangan.

Setelah serangan tak terduga, Lee Geon mencengkeram sisi tubuhnya sambil mengeluarkan darah. Lalu, ada sebuah suara berteriak, “Putra Mahkota telah menghilang!”. Ayah Lee Geon, Kaisar Hae Jong berharap putranya tetap selamat karena merasa Lee Geon sedang berada dalam situasi berbahaya.

Lee Geon akhirnya bertemu Choi Myung Yoon dan bertanya, “Siapa kamu?”. Namun, Choi Myung Yoon tidak menjawab pertanyaan tersebut. Meski demikian, mereka menghadapi tentara bersama-sama dan berjuang untuk menyelamatkan satu sama lain sambil bersembunyi bersama.

Teaser diakhiri dengan tekad, “Saya akan kembali,” bersama dengan tekad Lee Geon, “Saya akan memastikan Anda membayarnya.”

Detail Drama Missing Crown Prince

Judul: Missing Crown Prince

Judul lain: The Crown Prince Has Disappeared, The Crown Prince Is Gone, Sejaga Sarajodda

Genre: Sejarah, Komedi, Romantis

Tanggal rilis: 13 April 2024

Jumlah episode: 20 episode

Durasi per episode: 60 menit

Jadwal tayang: Setiap Sabtu dan Minggu

Tempat tayang: MBN, Viki

Sutradara: Kim Jin Man

Penulis skenario: Kim Ji Soo, Park Chul

Negara asal: Korea Selatan

Bahasa: Korea

Perusahaan produksi: MBN

Daftar Pemain Missing Crown Prince

Drama Korea yang satu ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama dari Korea. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

Suho sebagai Putra Mahkota Lee Geon Hong Ye Ji sebagai Choi Myung Yoon Kim Min Kyu sebagai Pangeran Agung Prince Doseong Myung Se Bin sebagai Min Soo Ryeon Kim Joo Heon sebagai Choi Sang Rok Yoo Se Rye sebagai Ratu Yoon / Jung Joen Yoon Jeon Ji Oh sebagai Raja Hae Jong Cha Kwang Soo sebagai Yoon Yi Gyeom Kim Seol Jin sebagai Gab Seok Park Sung Yun sebagai Kim Sang Gung Son Jong Bum sebagai Yoon Jeong Dae Kim Sung Hyun sebagai Han Song Soo Kim Tae Geun sebagai Kim Dae Seung Choi Jong Yoon sebagai Jung Young Seo Jae Woo sebagai Moo Baek

RADEN PUTRI

