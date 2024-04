Transformasi Claudia Kim di Drama The Atypical Family: Prosesnya Menantang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Claudia Kim mencuri perhatian dengan penampilannya yang sangat berbeda untuk drama Korea terbaru, The Atypical Family. Dalam beberapa foto yang baru dirilis JTBC memperlihatkan transformasi drastis Claudia Kim saat berperan sebagai Bok Dong Hee, mantan model runway yang bertambah gemuk setelah pensiun.

Dia terlihat memegang sekantong makanan ringan dengan postur tubuh lebih besar. Itu sangat kontras dengan foto lainnya yang menampilkan dirinya ketika menjadi model.

“Bok Dong Hee seperti karakter yang dikagumi seseorang. Meskipun dia memiliki konflik batin dan stres, dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain tetapi berusaha menjadi orang yang lebih baik dengan kepercayaan dirinya," kata Claudia Kim.



Proses Menantang Claudia Kim untuk The Atypical Family

Aktris 39 tahun ini kemudian mengungkapkan proses transformasi penampilannya itu begitu menantang. Namun, baginya itu adalah pengalaman yang menyenangkan.

“Prosesnya lebih menantang dari yang saya kira. Namun setelah melihat bagaimana Bok Dong Hee digambarkan dalam adegan tersebut, saya merasa bersyukur sebagai seorang aktris karena karakter saya diperkaya (melalui riasan khusus),” katanya.



The Atypical Family Tayang 4 Mei 2024

The Atypical Family menceritakan kisah keluarga supernatural yang kehilangan kekuatan mereka setelah menderita masalah yang sangat realistis. Drama ini dibintangi oleh Jang Ki Yong (Bok Gwi Joo), Go Doo Shim (Bok Man Heum), Claudia Kim (Bok Dong Hee), Park So Yi (Bok Yi Na), Oh Man Seok (Uhm Soon Goo), dan Chun Woo Hee (Do Da Hae).

"Do Da Hae muncul di hadapan Bok Gwi Joo, yang masa kininya hancur karena dia terkurung di masa lalu, dan perubahan yang akan dia bawa ke keluarga Bok akan menarik. Drama ini akan menghadirkan bentuk hiburan baru yang berbeda dari romansa fantasi yang sudah ada sebelumnya," kata tim produksi.

The Atypical Family disutradarai oleh Cho Hyun Tak dari SKY Castle dan ditulis oleh penulis Joo Hwa Mi dan Kang Eun Kyung. Drama ini akan tayang perdana pada Sabtu, 4 Mei 2024.

SOOMPI | NAVER

