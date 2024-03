Film Exhuma Tentang Apa? Berikut Sinopsis dan Pemerannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru tayang pada 28 Februari 2024 kemarin, film Exhuma cukup menjadi sorotan dalam dunia perfilman dengan alur ceritanya yang menarik dan berbeda. Tidak sedikit netizen yang penasaran, film Exhuma tentang apa?

Film dengan genre horor dan thriller asal negeri ginseng tersebut menceritakan tentang kisah keluarga kaya yang mengalami rangkaian kejadian aneh.

Mereka kemudian memanggil dua dukun untuk membantu mengungkapkan misteri di balik kejadian aneh yang menimpanya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai sinopsis, pemeran hingga keunikan film Exhuma, simak ulasan berikut ini, ya.

Sinopsis Film Exhuma

Film Exhuma adalah film yang mengisahkan tentang dua orang yang berprofesi sebagai dukun, yakni diperankan oleh Kim Go Eun dan Lee Do Hyun yang dipanggil oleh keluarga kaya.

Keluarga kaya tersebut bertempat tinggal di Los Angeles dan sering mengalami serangkaian kejadian aneh yang menimpa keluarganya, termasuk bayinya yang baru lahir.

Ketika sampai di sana, Hwa Rim (yang diperankan oleh Kim Go Eun) merasakan bayangan gelap telah melekat dalam keluarga kaya itu.

Salah satu cara untuk menghilangkan bayangan gelap adalah dengan menggali kuburan dan meringankan beban leluhur. Kemudian, Hwa Rim mencari bantuan dari ahli seorang ahli feng shui pemakaman, yakni Kim Sang Deok dan seorang petugas Ko Yeong Geum.

Akhirnya, mereka menemukan kuburan di sebuah desa terpencil Korea. Keempatnya tidak menyadari konsekuensi melakukan panggilan kubur. Hal ini lah yang menjadi awal mula terjadinya kejadian-kejadian besar yang akan menimpa mereka.

Pemeran Film Exhuma

Sebagai salah satu film yang saat ini tengah naik daun, popularitas film Exhuma juga tidak telepas dari aktor yang berperan di antaranya. Berikut ini profil pemain film Exhuma.

1. Choi Min Sik

Lahir pada 30 Mei 1963, Choi Min Sik adalah salah satu aktor yang terkenal berkat perannya dalam Oldboy (2003).

Choi Min Sik pernah menempuh pendidikan di bidang teater Universitas Dongguk. Ia telah membintangi beberapa dan drama seperti In Our Prime (2022), Big Bet (2022) dan Forbidden Dream (2019).

2. Kim Go Eun

Mengawali karier dalam film A muse, Kim Go Eun telah membintangi beberapa drama seperti Little Woman, Hero, dan The King: Eternal Monarch.

Lahir pada 2 Juli 1992, Kim Go Eun pernah menempuh pendidikan di Universitas Seni Rupa Nasional Korea.

3. Yoo Hae Jin

Karir Yoo Hae Jin melejit setelah membintangi The King and The Clown pada tahun 2015 dan Rivals pada tahun 2017.

Ia juga pernah menjadi aktor tamu dalam acara televisi Running Man dan 2 Days & 1 Night.

Yoo Hae Jin juga pernah menjadi menjadi pendukung yang memperoleh reputasi sebagai pencuri adegan. Meski singkat, namun aktingnya memberi kesan yang kuat bagi pengamat film.

4. Lee Do Hyun

Aktor yang satu ini melejit lewat drama Hotel Del Luna yang dibintanginya dengan IU serta serial Netflix, yakni Sweet Home.

Lee Do Hyun mencapai puncak karier setelah membintangi drama The Glory. Ia pernah memenangkan kategori aktor terbaik dalam penghargaan Drama Satu-Babak Khusus-Drama Pendek KBS Drama Award ke -33.

Keunikan Film Exhume

Beberapa hal yang membuat film ini cukup diperbincangkan adalah:

Exhume menampilkan konsep yang unik dan mengunggah. Dengan sentuhan budaya Korea yang khas, film ini menghadirkan cerita yang yang dapat memainkan emosi penonton, terutama di adegan-adegan yang menegangkan.

Film ini dibintangi aktor berkualitas yang telah membuktikan kemampuannya dengan membawakan peran yang kompleks dan mendalam.

Sinematografi yang memikat dengan keindahan dan kekuatan visual yang mengesankan bagi penonton.

Exhume mengangkat tema-tema universal seperti cinta, kehidupan, dan kematian. Pesan-pesan ini diramu cerdas dalam setiap jalina naratifnya.

Demikianlah ulasan mengenai film Exhume. Selamat menonton!

AULIA ULVA

