Main Drama Queen of Tears, Kim Ji Won: Tantangan Baru Peran Berbeda

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Ji Won mengungkapkan alasan berperan dalam drama Queen of Tears. Drama terbaru ini yang sangat dinanti ini akan dirilis pada 9 Maret 2024. Tidak hanya para pemerannya jalan ceritanya juga menarik.

Queen of Tears ditulis oleh penulis Park Ji Eun. Dia sebeumnya menulis cerita drama Crash Landing on You dan My Love From Star. Drama ini menceritakan kisah cinta lucu dari pasangan suami istri yang berhasil mempertahankan rumah tangga dari segala rintangan.

Kim Ji Won berperan sebagai Hong Hae In, yang dikenal sebagai ratu department sotre Queen Group. Dia adalah istri konglomerat Baek Hyeon Woo, yang diperankan Kim Soo Hyun.

Terpikat karakter Hong Hae In

Aktris berusia 31 tahun itu mengatakan alasannya berperan dalam drama itu karena tertarik dengan karakter Hong Hae Ini. Menurut dia, Hong Hae In, terlihat dingin namun menyenangkan. Terlihat kuat namun lembut, dan tidak sederhana. Dia berharap mendapat pujian peran yang diperankan kali ini cocok untuk untuknya.

"Saya mendapat pemikiran bahwa saya dapat mengambil tantangan baru melalui peran dengan nuansa yang berbeda dari proyek sebelumnya," kata Kim Ji Won.

Pemeran drama The Heirs itu, menjelaskan lebih lanjut tentang sosok Hong Hae In. Dia mengatakan kesan pertama Hong Hae Ini terlihat dingin, luas dan menjalani kehidupan tanpa kekurangan apa pun. Tapi dalam urusan hubungan, Hong Hae In berusaha mempertahankan hubungan tanpa memperhatikan dirinya terluka.

"Luka dan kesepian Hae In sangat menyentuhku, dalam beberapa hal aku merasa itu sangat disayangkan," ujarnya.

Kim Ji Won juga ikut memikirkan gaya busana Hong Hae In. Dia ingin gaya busananya yang mewah tidak hanya mencerminkan kekayaanya. Tapi juga menghubungan situasi dan emosi karakternya. Dia mencontohkan saat Hong Hae In merasa lebih bahagia, pakaiannya lebih mewah.

Chemistry dengan Kim Soo Hyun

Kim Ji Won akan beradu akting dengan Kim Soo Hyun dalam drama Queen of Tears. Dia mengatakan chemistry dengan Kim Soo Hyun sangat mudah. Sebab aktor 36 tahun itu membuat suasana di lokasi syuting nyaman dan ceria.

"Berkat itu, kami dapat menonjolkan chemistry kami sebagai pasangan menikah [di layar] dengan sangat baik," katanya.

Lebih lanjut, Kim Ji Won menambahkan hubungan Hong Hae In dan Baek Hyeon Woo, yang diperankan Kim Soo Hyun seperti magnet. Mereka saling tarik menarik-menarik seperti kutub utara dan selatan. Tapi jika bersatu mereka bersama-sama bergerak dan menentukan arah.

