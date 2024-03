Album With YOU-th TWICE Puncaki Billboard 200

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - TWICE menduduki puncak tanggal lagu Billboard 200 dengan album With YOU-th. Mini album yang baru dirilis pada 23 Februari 2023 itu merangkum masa muda kesembilan anggota TWICE sebagai grup idola K-pop.

Menurut pengumuman Billboard di situs resminya, pada 3 Maret 2024 waktu setempat, mini album TWICE With YOU-th, terjual 95 ribu unit di Amerika Serikat berdasarkan penghitungan Luminate.

Pencapaian Billboard

TWICE juga pernah menduduki peringkat ke-2 Billboard pada maret 2023 dengan album sebelumnya READY TO BE. Album itu mencapai gabungan album dan streaming sebanyak 153 ribu eksemplar.

Dengan pencapaian itu mencatat penjualan tertinggi girl group K-pop sejak Billboard didirikan. Secara khusus TWICE menjadi album non-Inggris pertama yang mencapai posisi teratas di Billboard 200 tahun ini.

TWICE memasuki chart Billboard 200 sejak Juni 2020, dengan mini album ke-9 MORE & MORE. Mereka terus mencetak rekor entri terbanyak dalam chart Billboard 200 di antara girl group K-Pop. Dari album penuh kedua mereka Eyes Wide Open, mini album kesepuluh Taste of Love, album penuh ketiga Formula of Love, mini album kesebelas BETWEEN 1&1, READY TO BE, dan kini With YOU-th.

Rekor album With YOU-th

Mini album With YOU-th mencatat penjualan sebanyak 1.063.615 copy di minggu pertama, berdasarkan Hanteo Chart. Album ini karya pertama dengan penjualaan jutaan dalam karir mereka. Selain itu, mencetak rekor sendiri dengan mencapai nomor 1 di Billboard 200.

Sebelum Billoard 200, album With YOU-th menduduki peringkat pertama chart album iTunes seluruh dunia selama tiga hari berturut-turut sejak tanggal 23 Februari. Selain itu menduduki peringkat teratas chart album iTunes di 25 wilayah di seluruh dunia. Termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Meksiko, secara kumulatif hingga tanggal 26 Februari.

Tak hanya albumnya, video musik lagu utama ONE SPARK menduduki peringkat #1 di video musik YouTube. Video musik itu menjadi tren di seluruh dunia selama tiga hari mulai tanggal 24 Februari 2024.

