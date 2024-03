The Eras Tour, Begini Penampilan Taylor Swift di Konser Singapura

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift, ikon dalam dunia musik pop internasional, kembali menarik perhatian publik dengan menggelar konser megahnya di Singapura. Jadwal penampilannya selama enam hari pada tanggal 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 Maret 2024 telah membuat tiketnya habis terjual di Singapura.

Dalam konser "The Eras Tour", Swift menghibur penggemarnya selama enam hari berturut-turut, menjadikan Singapura sebagai satu-satunya tempat persinggahan di Asia Tenggara. Konser ini menjadi sorotan publik bukan hanya karena kepopuleran Swift, tetapi juga dampak ekonominya yang signifikan bagi Singapura.

Baca Juga: Keseruan Lisa BLACKPINK Nonton Konser Taylor Swift di Singapore

Tiket yang terjual habis mencapai lebih dari 300.000 penonton dari Singapura dan negara-negara tetangga. Persiapan untuk acara tersebut telah memicu lonjakan permintaan akan akomodasi, penerbangan, dan paket wisata di sekitar tanggal konser. Hotel-hotel mewah seperti Fullerton Hotels and Resorts serta Fairmont Hotel melaporkan peningkatan permintaan kamar yang signifikan selama periode konser.

Bahkan, paket-paket mewah yang terinspirasi dari lagu-lagu hit Swift, seperti "Shake it Off" dan "Stay Stay Stay", telah terjual habis dengan harga mencapai SG$50.000 atau Rp584,266,000. Selain itu, maskapai penerbangan seperti Singapore Airlines, Malaysia Airlines, dan Cebu Pacific juga mengalami peningkatan permintaan tiket penerbangan ke Singapura, khususnya dari wilayah Asia Tenggara. Kontingen besar penggemar Swifties dari negara-negara seperti Malaysia dan Filipina bersiap-siap untuk menyeberang ke Singapura demi menyaksikan konser sang idola. Lantas, bagaimana penampilan Taylor Swift?

Begini Penampilan Taylor Swift di Singapura

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Antusiasme para penggemar Taylor Swift mencapai puncaknya ketika penyanyi berbakat ini secara resmi memulai rangkaian konsernya, 'The Eras Tour', di Singapura pada tanggal 2 Maret 2024. Taylor Swift, yang dikenal dengan bakat vokalnya yang memukau dan karya-karyanya yang mendalam, berhasil menarik ribuan penggemar untuk meramaikan arena konser. Sejak pembukaan konser, atmosfer penuh kegembiraan dan kekaguman telah menghiasi stadion tempat konser berlangsung, dengan para penggemar yang sudah lama menantikan momen ini tampak tidak sabar untuk menyaksikan penampilan langsung idolanya.

Beberapa lagu hits seperti "Love Story", "Shake It Off", dan "Blank Space" berhasil membuat penonton terhanyut dalam alunan musik yang penuh emosi. Selain ditonjolkan oleh penampilan panggung yang mengesankan, 'The Eras Tour' juga menampilkan produksi panggung yang megah dan efek visual canggih. Panggung yang dirancang dengan apik, dipadu dengan pencahayaan yang dramatis, menciptakan pengalaman konser yang tak terlupakan bagi semua yang hadir.

Para penggemar yang datang dari berbagai negara untuk menyaksikan konser ini memberikan kontribusi positif bagi pariwisata Singapura, sambil merasakan keindahan musik Taylor Swift dan menikmati kekayaan budaya serta keramahan negara tersebut. Dengan rangkaian konser yang akan berlangsung hingga 9 Maret 2024, 'The Eras Tour' di Singapura diharapkan akan meninggalkan jejak memori indah bagi para penggemar dan menjadi salah satu acara musik paling berkesan dalam tahun ini, sementara suksesnya konser ini sekali lagi membuktikan kepopuleran Taylor Swift yang tak terbantahkan di kancah musik dunia.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | MUHAMMAD RAFI AZHARI | CNA LIFESTYLE | REUTERS

Pilihan editor: Keseruan Lisa Blackpink Nonton Konser Taylor Swift di Singapore