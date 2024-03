Rencana Album Baru Taylor Swift Setelah Eras Tour

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift, sang bintang pop yang selalu sukses mencuri perhatian, kembali membuat gebrakan besar dengan pengumuman mengejutkan di Grammy Awards ke-66.

Penggemar setianya yang mengikuti jejak petunjuk tersebut berharap untuk mengantisipasi pengumuman besar berikutnya dari Miss Americana ini, dengan banyak yang mengharapkan pengumuman versi rekaman ulang album Reputation: Taylor's Version.

Namun, bagi yang mengharapkan Swift mengumumkan Reputation: Taylor's Version, terkejut ketika dia mengungkap bahwa dia telah bekerja pada album baru yang telah dirahasiakan selama dua tahun.

Taylor mengumumkan bahwa album baru tersebut akan diberi judul Tortured Poets Department dan akan menampilkan 16 lagu, termasuk satu trek bonus yang berjudul The Manuscript.

Dilansir dari Palm Beach Post, album tersebut telah tersedia untuk pra-pemesanan di situs webnya. Akan ada beberapa versi dari album yang tersedia untuk dibeli, termasuk CD, kaset, vinyl, dan album digital.

Selain edisi standar, juga akan ada edisi kolektor khusus deluxe CD yang mencakup buku koleksi berisi 20 halaman. Taylor Swift mengungkapkan bahwa album baru ini direncanakan akan dirilis pada hari Jumat, 19 April.

Dilansir dari Daily Mail, Taylor Swift sebenarnya merencanakan untuk mengumumkan album barunya, The Tortured Poets Department, di konsernya di Tokyo jika dia tidak memenangkan Grammy. Namun, berkat dukungan dari para penggemarnya dan kemenangannya di Grammy Awards, rencana backup tersebut tidak diperlukan.

Bintang berusia 34 tahun ini, yang memenangkan dua penghargaan pada acara hari Minggu, termasuk Album of the Year untuk Midnights, mengatakan kepada para hadirin, "Pergi ke Grammy, masuk ke sana, saya sudah punya rencana.”

Swift juga membagikan bahwa dia mulai bekerja pada The Tortured Poets Department segera setelah merilis albumnya pada 2022, Midnights. Album ini akan menjadi album studio keempatnya sejak 2020. Selain itu, Swift juga telah merilis empat versi rekaman ulang dari album-albumnya sebelumnya.

Dijadwalkan rilis pada 19 April, The Tortured Poets Department akan menampilkan 16 lagu baru, termasuk kolaborasi dengan Post Malone dan Florence and the Machine.

