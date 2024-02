Agensi Benarkan Lee Jae Wook dan Karina aespa Sedang Tahap Pendekatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Lee Jae Wook dan Karina aespa memberikan pernyataan terkait kabar hubungan keduanya. Sebelumnya, Selasa 27 Februari 2024, Dispatch melaporkan kalau keduanya sedang menjalin hubungan, setelah menghadiri Milan Fashion Week.

Menurut laporan tersebut, Lee Jae Wook dan Karina aespa pertama kali bertemu saat menghadiri peragaan busana Prada, di Milan Fashion Week, pada 14 Januari 2024. Keduanya sama-sama menjadi brand ambassador merek fashion mewah tersebut.

Saat peragaan busana, keduanya juga duduk bersebelahan di barisan depan. Lee Jae Wook mengenakan oversized blazer dan celana panjang senada. Sedangkan Karina mengenakan midi dress putih berbahan tulle dan tas serut Prada nilon hijau.

Pernyataan agensi

Agensi Lee Jae Wook, CJes Studios memberikan pernyataan terkait hal tersebut. Menurut agensi, keduanya sedang dekat dan semakin mengenal satu sama lain.” “Lee Jae Wook saat ini sedang syuting [sebuah drama], dan karena ini adalah kehidupan pribadinya, kami meminta rasa hormat yang hangat untuk ditunjukkan,” ujar agensi.

Sementara, agensi Karina, SM Entertainment, juga memberikan pernyataan serupa. “Karina dan Lee Jae Wook semakin mengenal satu sama lain," kata mereka.

Cinta pandangan pertama

Setelah menghadiri menghadiri peragaan busana di Milan, hubungan mereka berlanjut ke Seoul. Meski sibuk dengan jadwal masing-masing, keduanya menikmati waktu bersama kapan pun mereka senggang. Biasanya mereka bertemu di lingkungan sekitar asrama aespa.

Menurut teman dekat keduanya, mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. "Mungkin benar bahwa itu adalah cinta pada pandangan pertama. Mereka jatuh cinta sejak pertama kali bertemu di peragaan busana," kata teman mereka kepada Dispatch.

Profil singkat Lee Jae Wook dan Karina

Lee Jae Wook salah satu aktor global yang sedang naik daun. Namanya semakin dikenal lewat Search: WWW, Extraordinary You, Alchemy of Souls, dam Alchemy of Souls: Light dan Shadow. Drama terbarunya The Impossible Heir akan segera tayang di Disney Hotstar.

Sementara Karina debut lewat girl group aespa pada tahun 2020. Dia menjadi leader grup SM Entertainment itu. Tiga karya aespa berturut-turut melampaui 1 juta kopi di minggu pertama. Dua albumnya berturut-turut masuk 10 besar Billboard 200.

