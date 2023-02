Bahagia Bertemu Fans Indonesia, Lee Jae Wook: Hatiku Berapi-api

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Jae Wook sukses menggelar acara jumpa penggemar bertajuk 2023 Lee Jae Wook Asia Tour Fan Meeting in Jakarta di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu, 25 Februari 2023. Lee Jae Wook mengungkapkan kebahagiaannya bertemu pertama kali dengan fans Indonesia yang sangat bersemangat menyambutnya.

"Hati saya sampai berapi-api dengan suasana fans di sini," kata Lee Jae Wook. "Benar-benar luar biasa semangat dari fans."

Lee Jae Wook menyapa fansnya selama kurang lebih 2,5 jam dimulai dengan menyanyikan lagu Every Day, Every Moment dari Paul Kim. Bintang Alchemy of Souls ini tampil dengan jaket kulit yang didominasi warna putih, senada dengan celananya. "Saya betul-betul bahagia, momen-momen bisa bertemu dengan fans seperti ini adalah momen bahagia bagi saya," katanya.



Lee Jae Wook Suka Nasi Goreng hingga Kagum dengan Bahasa Korea Fans Indonesia



Indra Herlambang sebagai pemandu acara fan meeting tersebut menanyakan makanan Indonesia yang telah dicicipi oleh Lee Jae Wook. Rupanya, Lee Jae Wook sangat antusias untuk mencicipi nasi goreng. "Dari kemarin saya minta nasi goreng terus, saya cari-cari, akhirnya saya cobain kemarin," kata Lee Jae Wook yang kemudian mengangkat jempolnya untuk menunjukkan kesukaannya terhadap nasi goreng.

Lee Jae Wook sendiri sudah tiba di Jakarta sejak Kamis, 23 Februari 2023. Begitu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Lee Jae Wook langsung disambut oleh fansnya. Namun, Lee Jae Wook tentu tidak bisa berlama-lama dan harus segera bergegas pergi ke hotel tempatnya menginap. "Mungkin kemarin saya kecepetan keluarnya. Tapi fans luar biasa, kayak berapi-api, saya sampai terbakar," katanya.

Selama sesi tanya jawab tersebut, tidak sedikit fans yang membalas Lee Jae Wook dengan Bahasa Korea. Hal tersebut terdengar hingga Lee Jae Wook terkejut melihat banyak fans Indonesia yang pandai berbahasa Korea. "Kok pada bisa Bahasa Korea, ya?" kata aktor 24 tahun tersebut.

Lee Jae Wook Janji akan Kembali lagi ke Indonesia

Lee Jae Wook membagikan banyak hadiah kepada fans yang beruntung dengan cara diundi. Mulai dari Four Leaf Clover yang melambangkan keberuntungan, foto polaroid bertandatangan, Alchemy Of Souls 2 OST Original Soundtrack Album bertandatangan, hingga topi kesayangan Lee Jae Wook.

Lee Jae Wook berjanji akan kembali untuk bertemu dengan fans Indonesia. "Saya tahu fans di sini memberikan dukungan dan cinta yang luar biasa kepada saya. Saya bisa ada di sini dan melihat kalian langsung, rasanya senang sekali," katanya. "Saya akan kembali lagi. Semoga bisa kembali lagi. Kalau saya ke Indonesia lagi, harus datang lagi ya, saya cinta kalian semua."

