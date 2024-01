Sinopsis The Impossible Heir dan Pemerannya, Drakor yang akan Tayang di Disney+

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru Disney+, The Impossible Heir telah mengonfirmasi jajaran pemerannya, pada 8 Januari 2024. Lee Jae Wook, Lee Jun Young, dan Hong Su Zu dipastikan akan membintangi The Impossible Heir. Drakor ini akan dirilis pada Februari 2024, dikutip dari Soompi.

Sinopsis The Impossible Heir

Cerita The Impossible Heir menengenai chaebol terbesar di Korea. Dikutip dari My Drama List, The Impossible Heir menceritakan tentang permainan hasrat kejam yang dimainkan oleh orang luar yang lahir dari kelas terbawah untuk menjadi Royal Roader di puncak piramida kelas.

Dikutip dari Soompi, The Impossible Heir menceritakan kisah karakter yang ingin mencapai puncak dengan mencoba merebut takhta konglomerat terbesar di Korea. Aktor Lee Jae Wook akan mengambil peran sebagai Han Tae Oh, orang yang berdarah dingin.

Adapun Lee Jun Young yang sudah aktif di berbagai bidang mulai dari film, drama, dan musikal akan memerankan Kang In Ha. Ia karakter yang memiliki sisi baik dan jahat. Hong Su Zu akan berperan sebagai Na Hye Won. Drakor ini disutradarai Min Yeon Hong dan penulis skenarionya Choi Won

Pemeran The Impossible Heir

1. Lee Jae Wook sebagai Han Tae Oh, orang yang elegan dan berdarah dingin.

2. Lee Jun Young sebagai Kang In Ha, orang yang menampilkan dua sisi kepribadian, baik dan jahat

3. Hong Su Zu sebagai Na Hye Won, wanita muda

4. Lee Ji Hoon

