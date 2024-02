Profil Sutradara Hong Sang Soo, Penerima Penghargaan di Festival Film Berlin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara asal Korea Selatan Hong Sang Soo memenangkan The Silver Bear Grand Jury Prize dengan film terbaru, A Traveler's Needs di Festival Film Internasional Berlin ke-74, Jerman pada Sabtu, 24 Februari 2024.

"Saya ingin berterima kasih kepada juri. Saya tidak tahu apa yang Anda lihat dalam film. Saya penasaran. Saya sangat berterima kasih,” kata Hong sambil berkelakar dalam pidato penerimaan penghargaannya.

Laporan Yonhap, Minggu, 25 Februari, dikutip Antara, Hong Sang Soo sutradara yang produktif. Ia meraih penghargaan tertinggi kedua festival dengan film fitur ke-31 yang dibintangi oleh aktris Prancis Isabelle Huppert pemeran guru bahasa Prancis untuk dua wanita Korea.

Hong Sang Soo telah mengoleksi berbagai penghargaan Silver Bear dari festival ini, dimulai dengan On the Beach at Night Alone pada 2017. Adapun aktris pemeran utamanya, Kim Min Hee, dianugerahi Silver Bear untuk kategori Aktris Terbaik.

Pada festival 2022, Hong menerima Penghargaan Juri Besar Silver Bear untuk filmnya The Novelist's Film. Adapun A Traveler's Needs menandai kolaborasi sinematik ketiga Hong dengan Huppert, setelah film In Another Country pada 2012 dan Claire's Camera tahun 2018.

Mengenal Hong Sang Soo

Hong Sang Soo sutradara yang lahir pada 25 Oktober 1960. Dikutip dari My Drama List, Hong Sang Soo memulai debutnya menjadi seorang sutradara pada usia 35 tahun, melalui The Day a Pig Fell into the Well pada 1996. Selanjutnya, banyak film yang disutradarai Hong Sang Soo menceritakan skenario yang berkisah tentang hubungan manusia sehari-hari.

Meskipun sebagian besar karyanya tidak dianggap sukses secara komersial, namun Hong Sang Soo menjadi salah satu sutradara Korea Selatan yang dikenal di perfilman internasional. Beberapa filmnya telah diputar dalam kompetisi di Festival Film Cannes, Festival Film Internasional Berlin, Festival Film Venesia, Festival Film Locarno, serta beberapa festival film lainnya.

Dikutip dari The Movie Database, filmnya menonjolkan tema realisme adegan di jalan perumahan, kafe, hotel, sekolah, apartemen. Karakter utama dalam filmnya biasanya terdiri atas adegan satu pengambilan gambar. Hong Sang Soo pun secara spontan saat pengambilan gambar berganti cerita di lokasi syuting.

Salah satu penghargaan penting yang diterimanya adalah Prix Un Sure Regard di Festival Film Cannes 2010. Ia juga pernah mendapat Penghargaan Silver Leopard untuk Sutradara Terbaik di Festival Film Internasional Locarno 2013 melalui karyanya Our Sunhi.

